Refuerzan la búsqueda de Ana Lía Corte en Bariloche: piden colaboración de los vecinos

El Ministerio de Seguridad de Río Negro ordenó la ampliación de los rastrillajes y sumaron más efectivos a la búsqueda. El pedido a los vecinos para no dejar ningún sector sin recorrer.

Los equipos del Splif realizaron rastrillajes en los sectores aledaños a la vivienda de la mujer, y la costa de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, sin obtener resultados positivos.

La búsqueda de Ana Lía Cortes en Bariloche continúa tras varios días de rastrillajes intensivos en las laderas del Cerro Otto y zonas boscosas del oeste de la localidad. Este martes, el Ministerio de Seguridad de Río Negro ordenó la ampliación de los rastrillajes a las jurisdicciones y la incorporación de más agentes a los operativos de búsqueda para no dejar ningún sector sin recorrer.

Además, la familia de Cortes solicitó la colaboración de la comunidad de Bariloche , para que los vecinos de los barrios del oeste revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad con el objetivo de identificar algún dato clave que permita dar con el paradero de la mujer de 52 años.

Ana Lía Cortes desapareció el 8 de mayo , cuando fue vista por última vez en la zona oeste de la localidad. Desde la denuncia por desaparición, comenzó la búsqueda en distintos sectores de la ciudad con rastrillajes intensivos en las laderas del Cerro Otto y las zonas boscosas del oeste.

El pedido de la familia de Cortes a los vecinos de Bariloche

Por esta razón, la familia de Cortes le solicitó a los vecinos de los barrios Melipal, Rancho Grande, Virgen Misionera y Pinar de Festa que revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad de sus hogares el día de la desaparición de Ana Lía para intentar detectar movimientos extraños, personas sospechosas o cualquier dato que pueda aportar información sobre su paradero.

analía corte Analía Corte fue vista por última vez el viernes 8 de mayo en la zona oeste de la localidad.

La búsqueda de Cortes comenzó en la zona oeste de Bariloche, basándose en el último lugar donde fue vista la mujer. Pero a partir de la difusión de un dato clave, el operativo cambió de escenario y las fuerzas de seguridad concentran sus esfuerzos en el centro de la ciudad.

La decisión de trasladar el operativo a la zona más transitada de la ciudad se tomó tras la confirmación de que Ana Lía se tomó el colectivo de la Línea 51 de Mi Bus, el viernes antes del mediodía con dirección al centro. Este dato determinó el cambio de dirección del operativo de búsqueda y los agentes comenzaron a relevar diferentes áreas del centro de la localidad.

Ana Lía se tomó el colectivo hacia el centro, el día de su desaparición

En el lugar se encuentra trabajando el jefe de la Zona 1, Luis Hawrilak y el segundo jefe de la Unidad Regional III, Félix Castro en un operativo sin precedentes en la región. La búsqueda se lleva adelante con 40 efectivos que trabajan de manera simultánea en la zona céntrica de la localidad.

image - 2026-05-12T140326.728 El operativo de búsqueda se trasladó de la zona oeste al centro de la ciudad.

Además de la Policía de Río Negro, se sumaron organismos como Prefectura Naval, Protección Civil SPLIF, y personal de Parques Nacionales, para ampliar la cobertura a zonas urbanas, senderos, costas y áreas boscosas.

La búsqueda en zonas críticas bajo el agua

Hasta ayer por la tarde, los equipos del Splif realizaron rastrillajes en los sectores aledaños a la vivienda de la mujer, y la costa de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, sin obtener resultados positivos.

Además, uno de los focos principales está en la zona oeste, principalmente en la zona cercana al arroyo Casa de Piedra y en la costa del lago Nahuel Huapi, donde intervienen buzos especializados.