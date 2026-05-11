Corte total en una calle clave de Cipolletti: horario, zona afectada y desvíos

Este martes habrá un corte preventivo por trabajos eléctricos en Rivadavia. Será de 9 a 16 y afectará un tramo clave del tránsito.

Se instalan cables aéreos sobre columnas de hormigón de gran altura. Foto: Gentileza.

Este martes 12 de mayo , el tránsito estará interrumpido sobre calle Rivadavia , en el tramo comprendido entre Perito Moreno y Pacheco .

La medida se extenderá desde las 9 hasta las 16 horas y responde a trabajos de tendido eléctrico en la zona.

El corte es de carácter preventivo y tiene como objetivo garantizar la seguridad mientras se instalan cables aéreos sobre columnas de hormigón de gran altura.

Las tareas estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de Edersa, que utilizará maquinaria pesada como hidrogrúas y semirremolques.

Cómo serán los desvíos

Durante la jornada, personal de la Dirección de Tránsito municipal estará presente para ordenar la circulación y señalizar desvíos alternativos.

Los cortes serán dinámicos, por lo que se irán adaptando a medida que avance la obra.

Recomendaciones para circular

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos manejar con precaución, respetar la señalización transitoria y optar por vías alternativas para evitar demoras.

El operativo busca minimizar riesgos en una zona donde se realizarán maniobras de gran porte.

Más cambios en Cipolletti: nueva ciclovía iluminada y un parque que transforma la Ruta 65

Cipolletti acelera la modernización del alumbrado público con nuevas luminarias LED en distintos puntos de la ciudad. Esta semana, los trabajos se concentran en el barrio San Lorenzo, sobre calles Formosa y Jujuy, y en la intersección de Blas Parera y Mengelle.

Desde el municipio destacaron que se busca mejorar la iluminación, reducir costos de mantenimiento y reforzar la seguridad en los distintos sectores de la ciudad.

En paralelo, informaron que continúa la obra de alumbrado en la ciclovía de calle General Paz, en el tramo que conecta Perón con Mosconi. Allí se están realizando los pozos para la instalación de columnas.

El proyecto contempla la colocación de 36 postes con tecnología LED, lo que permitirá que ciclistas y peatones transiten con mayor seguridad, incluso durante la noche.

Uno de los puntos más llamativos del plan es el desarrollo del Parque Estación Ruta 65, un nuevo espacio verde que busca transformar el sector.

Ubicado sobre General Paz y Paso de los Libres, el proyecto incluye áreas aterrazadas, senderos y una cortina de álamos que acompañará el recorrido, generando un entorno más amigable y moderno.