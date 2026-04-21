Atención conductores: habrá un corte en una calle principal por maniobras con estructuras gigantes

Este miércoles por la mañana interrumpirán el tránsito en una esquina clave por el montaje de columnas de gran porte. Habrá desvíos.

Los trabajos se desarrollarán durante la mañana y habrá desvíos en la zona. Foto: Gentileza.

Este miércoles 22 de abril , entre las 9 y las 13 , se realizará un corte total de tránsito en la intersección de Lisandro de la Torre y Tres Arroyos . La interrupción responde a trabajos de gran envergadura que implican el montaje de columnas de hormigón de 14,5 metros de largo.

Las tareas estarán a cargo de la empresa IPE Energía , contratista de Edersa , que desplegará una hidrogrúa para el izaje de las estructuras y un semirremolque para su traslado. Se trata de una maniobra compleja que requiere despejar completamente la zona por cuestiones de seguridad.

Durante el operativo, personal de la Dirección de Tránsito municipal estará en el lugar para ordenar la circulación y guiar a los conductores por los desvíos habilitados, que se irán ajustando a medida que avance la obra.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos extremar las precauciones, respetar la señalización provisoria y optar por caminos alternativos para evitar demoras.

Cortes, desvíos y obras: el Municipio de Cipolletti anunció trabajos en otra zona clave de la ciudad

El Municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva etapa del plan de bacheo y construcción de badenes en puntos estratégicos de la ciudad.

El objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar el tránsito y extender la vida útil de las calles más utilizadas.

Las tareas se concentran en las calles San Martín e Independencia, donde se ejecutan reparaciones en hormigón.

Además, continúan trabajos similares en la intersección de Esquiú y Discépolo, ampliando el alcance del plan.

Cortes y desvíos temporales

Debido a las obras, se dispuso la anulación de la circulación hacia Vélez Sarsfield, en el horario de 8 a 18.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización para evitar inconvenientes.