Explosión, fuego, sirenas y tensión en plena Ruta 22: ¿Qué pasó?

Dramático momento vivió una vecina de la zona. El siniestro ocurrió pasada las 13 de este sábado en una zona muy transitada.

Un auto se incendió por completo en su parte delantera esta tarde sobre la Ruta 22 , a la altura de Chichinales , tras sufrir un desperfecto mecánico mientras era conducido por una mujer oriunda de Villa Regina .

Según se informó, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 13 en el acceso oeste a la localidad de Chichinales, específicamente en el kilómetro 1118,800 . La conductora, una mujer de 40 años con domicilio en Regina, viajaba sola con destino a General Enrique Godoy en sentido este-oeste.

Durante el trayecto, la automovilista advirtió que el vehículo no respondía adecuadamente y escuchó una fuerte explosión en la zona del motor , lo que la obligó a detener la marcha de inmediato sobre la banquina norte.

En pocos segundos, las llamas comenzaron a propagarse de forma violenta por el sector delantero del rodado, un Peugeot 207 Compact de color blanco. Afortunadamente, la conductora logró descender del habitáculo a tiempo y resultó completamente ilesa.

Rápido operativo de bomberos y policía en el lugar

Una dotación del personal de bomberos voluntarios acudió rápidamente al sector para sofocar el incendio, el cual provocó importantes daños materiales concentrados en el motor y la trompa del automóvil. En el lugar también trabajó de forma coordinada el personal de la Policía Caminera, que se encargó de ordenar el flujo vehicular para evitar accidentes y de recabar los datos de lo sucedido.

explosión ruta 22

Gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y al posicionamiento del auto en la banquina, no se registraron complicaciones mayores en el tránsito ni hubo que lamentar personas heridas.