Cortan la luz en Cipolletti por tres horas: cuáles son los barrios afectados

Un nuevo corte de luz fue anunciado por Edersa para Cipolletti, alcanzará a varios sectores y será por tres horas.

Un nuevo corte programado de energía afectará a Cipolletti este fin de semana, en el marco de obras de infraestructura que buscan acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad del servicio eléctrico. La interrupción, anunciada por la empresa distribuidora Edersa , forma parte de un plan de trabajos que se viene desarrollando en distintos puntos del Alto Valle.

Según se informó oficialmente, las tareas están vinculadas a la “ transformación urbana que atraviesa la ciudad, con intervenciones clave en la red eléctrica para adaptarla a nuevas demandas y a cambios en la traza vial”. Desde la compañía explicaron que este tipo de operativos son necesarios para garantizar un sistema más eficiente y seguro a largo plazo.

El corte de energía está previsto para el domingo de 9 a 12.

Corte programado en Cipolletti

El corte de suministro se concretará el domingo 7 de junio y tendrá una duración de tres horas, entre las 9 y las 12. Durante ese lapso, se verá afectado un sector específico de la ciudad que incluye la calle San Luis, en el tramo comprendido entre Santa Cruz y J. D. Perón.

También alcanzará a los loteos Los Plátanos y Trevisur, además de los barrios Ayres del Valle, Espino Florido, Las Viñas y un sector de Barrio Parque. Desde Edersa recomendaron a los usuarios tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el período sin servicio.

Las tareas consistirán en la reformulación de alimentadores troncales, una intervención técnica que permitirá optimizar la distribución de energía en función de nuevas obras viales, como la construcción de una rotonda en esa zona de la ciudad.

ECP EDERSA La empresa adjudicó esta nueva programación a la optimización del servicio eléctrico en la ciudad. Estefania Petrella

Obras para acompañar el crecimiento urbano

Este tipo de trabajos forman parte de un proceso más amplio de modernización de la red eléctrica, que busca acompañar el crecimiento sostenido de Cipolletti en los últimos años. La expansión de barrios residenciales y desarrollos urbanos obliga a reconfigurar la infraestructura existente para evitar sobrecargas y mejorar la estabilidad del sistema.

Desde la empresa indicaron que, si bien los cortes programados generan molestias momentáneas, son fundamentales para prevenir fallas mayores y garantizar un servicio más confiable. En ese sentido, remarcaron la importancia de la planificación anticipada y la comunicación a los vecinos.

edersa (2) El mismo domingo, la empresa avanzará en un importante despliegue con cortes en General Roca.

Amplio operativo también en General Roca

En paralelo, se llevará adelante un importante corte programado en General Roca, que afectará a un sector amplio de esa ciudad y también a zonas cercanas como Cervantes. En este caso, las tareas estarán a cargo de la empresa provincial transportista de energía eléctrica.

El operativo se desarrollará el mismo domingo 7 de junio, pero con una extensión mayor: comenzará a las 8 y se prolongará hasta las 14. Las labores se centrarán en el mantenimiento de las instalaciones internas de la Estación Transformadora 4, ubicada en el casco urbano roquense.

Debido a la magnitud de la intervención, el corte impactará en numerosos barrios, entre ellos San Martín, Villa Obrera, Parque San Juan, Los Olmos, Las Viñas, Frank, Los Olivos, Progreso, Central, Don Bosco y Padre Alejandro Stefenelli, entre otros.

También se verán afectadas áreas rurales como Colonia Fátima, el loteo Paumayén y múltiples chacras de la zona productiva.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg La empresa garantizará la cobertura eléctrica de hospitales y clínicas privadas. Archivo

Prioridad en el sistema de salud

Para reducir el impacto del corte, Edersa implementará un esquema de transferencia de carga desde otra estación transformadora. Esta maniobra permitirá mantener el suministro en sectores sensibles del casco céntrico, especialmente donde se ubican clínicas privadas, el Hospital Regional López Lima y otros organismos de salud.

De esta manera, se busca garantizar la continuidad de servicios esenciales mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento.