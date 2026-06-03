Atención conductores: anuncian un corte de tránsito en una zona crítica de Cipolletti

Edersa anunció la interrupción de la circulación de vehículos para este jueves 4 de junio. La intervención retirará columnas de hormigón de líneas de media tensión antiguas.

La intervención se debe al desmonte y traslado de columnas de hormigón de una línea de media tensión.

El tránsito del centro de Cipolletti estará interrumpido este jueves 4 de junio debido a una obra de desmontaje de columnas de hormigón. El corte de circulación de vehículos será en las intersecciones de calle O´Higgins y calle Blas Parera , desde las 9 hasta las 18 horas.

La intervención responde a un corte de tránsito preventivo para llevar adelante el desmontaje de antiguas columnas de hormigón pertenecientes a una línea de media tensión, por eso busca garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector. Cada columna de hormigón tiene 14.5 m de largo , lo que constituye un elemento de grandes dimensiones, por lo que su traslado y retiro requieren condiciones de seguridad especiales debido al tránsito del área.

La Secretaría de Obras Públicas informó que el operativo estará a cargo de la empresa “IPE Enegía” contratista de Edersa.

Las tareas se realizarán con tres vehículos de grandes dimensiones. Una hidrogrúa para transportar a los operarios para el montaje, otra hidrogrúa para sostener el poste y un semirremolque destinado al transporte de los materiales extraídos.

corte por obras cipolletti 1 Numerosas intervenciones tienen lugar en Cipolletti.

Estas tareas estaban planificadas para ser ejecutadas el martes 2 de junio, pero ante el incendio del depósito de La Anónima y la urgente intervención de los Bomberos Voluntarios, motivó la suspensión del operativo. De esta manera, la empresa Edersa decidió reprogramar las tareas para este jueves 4 de junio.