Cortes de luz en Cipolletti: qué barrios estarán sin energía este jueves

Edersa realizará trabajos y habrá cortes programados este jueves en Cipolletti. Mirá zonas y horarios para evitar inconvenientes.

Desde Edersa informaron los cortes que se desarrollarán este jueves en distintas localidades del Alto Valle. Foto: Gentileza.

Vecinos de Cipolletti deberán prepararse para un corte de energía este jueves 7 de mayo. La distribuidora Edersa anunció tareas de mantenimiento, modernización y ampliación del servicio eléctrico.

Los trabajos forman parte de un plan integral que también alcanzará a Catriel y General Roca , pero en la ciudad el impacto será en sectores específicos durante la mañana.

El corte programado en Cipolletti será de 9 a 12 horas. Con respecto a las zonas afectadas, confirmaron que el corte de energía se llevará a cabo en Barrio Las Hortensias, Loteo Landi y el sector de calles La Esmeralda y 13 Bis (Chimpay).

Desde la empresa indicaron que las tareas son clave para mejorar la calidad del servicio y prevenir fallas futuras.

Por qué se realizan los trabajos

Según informó Edersa, las intervenciones apuntan a reforzar la red eléctrica, optimizar su funcionamiento y garantizar mayor previsibilidad en el suministro.

Este tipo de mantenimiento también busca reducir cortes inesperados, especialmente en épocas de alta demanda.

Recomendaciones para los vecinos

Ante la interrupción del servicio, se aconseja:

Desconectar electrodomésticos sensibles

Prever actividades que requieran electricidad

Tomar recaudos con alimentos refrigerados

También habrá cortes en la región

Además de Cipolletti, los trabajos afectarán a Catriel, General Roca y Viedma.

Desde Edersa describieron que en Catriel, el corte se desarrollará desde las 14 y se extenderá hasta las 17 horas. Detallaron que la interrupción se dará en el cuadrante formado por las calles Entre Ríos, Av. Cacique Catriel, Av. Hipolito Yrigoyen y Rumania.

Mientras que en General Roca se registrará desde las 9.30 hasta las 13.30 en las chacras 154, 155, 170, 171, 172, 180 y Escuela Agropecuaria 17.

En el caso de Viedma, la interrupción se desarrollará desde las 14 hasta las 15 en Catastro, Hacienda y Rentas. Calle Moreno entre Sarmiento y San Martín; Alsina entre Moreno y 25 de Mayo; Sarmiento y Buenos Aires entre Moreno y Belgrano; 25 de Mayo entre Sarmiento y Buenos Aires; y Maestro Aguiar.

Las autoridades remarcaron la importancia de estos trabajos para garantizar un servicio más seguro y eficiente en toda la región.