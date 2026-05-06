Maltrato animal: buscan refugio urgente para "cambiarle la vida" a dos sufridos perros

Era inminente un allanamiento en Cipolletti para rescatar a los pichos. Conseguirle hogar, el próximo paso. Una historia que conmueve.

El perro que necesita ayuda para tener otra vida. Su compañero también. Foto: Gentileza.

“Lo veo, pobrecito, y lloro” , admite Natalia L ., una proteccionista que se involucra de lleno en las cruzadas por los perros más vulnerables y se indigna, como toda persona de bien, con este nuevo caso de maltrato animal en Cipolletti .

Es que el estado del perrito negro , cruza con labrador de la foto, que según las “reiteradas denuncias” la está pasando muy mal le parte el corazón a cualquiera que sienta un poco de amor por las mascotas .

En ese contexto la buena noticia es que “en las próximas horas se va a realizar un allanamiento para rescatarlo de la casa donde está y seguramente junto a él se liberará a su compañero”, adelanta.

Claro que a partir de esa instancia habrá otro desafío con carácter de urgencia que consiste en “conseguirle un hogar, necesitamos tránsito para cambiarle la vida a dos perros que viven una verdadera pesadilla”.

Buscan refugio para un perro víctima de maltrato animal en Cipolletti

La propia Natalia comparte material que se desprende de la investigación: “El perro está sobre la calle Naciones Unidas, zoonosis ya le ha advertido a su dueño en numerosas ocasiones y como no lo encuentra le deja avisos, papeles. El perro está lastimado y necesita atención inmediata”, explica el drama del picho.

Y deja una reflexión sobre una problemática a la hora de salvar a los animalitos: “Cuesta rescatar a un perro cuando no hay tránsito garantizado, es un tema a resolver pero bueno ahora tenemos que atender esta urgencia”

Por lo pronto y mientras era “inminente un allanamiento de rescate”, la proteccionista contó que “se necesita una adopción o tránsito provisorio”. Si querés a los perros, ¡es ahora!

Los interesados comunicarse vía redes sociales: Funpabia Cipolletti en facebook o por correo electrónico [email protected].

Otro caso reciente de maltrato animal

A fines de abril, se realizó un allanamiento en Cipolletti y el rescate de una perra que, según fuentes oficiales, se encontraba en condiciones críticas de salud. El procedimiento se concretó en el barrio 2 de Febrero, luego de una investigación que llevaba varios meses y múltiples intervenciones previas.

“Era retirarla nada más, estaba sufriendo y no la querían entregar para darle la atención que necesitaba”, confió a este medio una fuente allegada al caso, en referencia a la situación que motivó la denuncia inicial y el posterior accionar judicial.

De acuerdo a la información policial a la que accedió LM Cipolletti, el allanamiento se realizó en el marco de una causa por maltrato animal que tramita en la Fiscalía N°3, a cargo de la fiscal Rocío Soledad Guiñazú Alaniz.

Allanamiento pitbull Cipolletti Una perra fue rescatada este viernes en Cipolletti, tras una denuncia por maltrato animal.

Personal de la Comisaría 45 intervino en el domicilio señalado, donde finalmente la propietaria del animal hizo entrega voluntaria de la perra.

Se trata de una pitbull de aproximadamente 13 años, de pelaje marrón claro con blanco, que presentaba un estado de salud delicado. Según detallaron, el animal se encontraba delgado, enfermo y con evidentes signos de deterioro.

Tras el retiro, fue trasladado en un móvil policial hasta las instalaciones de Zoonosis municipal, donde quedó bajo resguardo para recibir atención veterinaria.