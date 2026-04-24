Allanaron una casa en Cipolletti y rescataron a una perra en grave estado

Tras reiteradas denuncias, rescataron a una perra de 13 años en estado crítico. La dueña reaccionó con agresividad ante controles municipales. ¿Cómo intervino la Justicia?

Una perra fue rescatada este viernes en Cipolletti, tras una denuncia por maltrato animal.

Un nuevo caso de maltrato animal derivó en un allanamiento en Cipollett i y el rescate de una perra que, según fuentes oficiales, se encontraba en condiciones críticas de salud. El procedimiento se concretó en las últimas horas en el barrio 2 de Febrero, luego de una investigación que llevaba varios meses y múltiples intervenciones previas.

“Era retirarla nada más, estaba sufriendo y no la querían entregar para darle la atención que necesitaba”, confió a este medio una fuente allegada al caso, en referencia a la situación que motivó la denuncia inicial y el posterior accionar judicial.

De acuerdo a la información policial a la que accedió LM Cipolletti , el allanamiento se realizó este jueves cerca de las 17, en el marco de una causa por maltrato animal que tramita en la Fiscalía N° 3 , a cargo de la fiscal Rocío Soledad Guiñazú Alaniz. Personal de la Comisaría 45 intervino en el domicilio señalado, donde finalmente la propietaria del animal hizo entrega voluntaria de la perra.

Se trata de una pitbull de aproximadamente 13 años, de pelaje marrón claro con blanco, que presentaba un estado de salud delicado. Según detallaron, el animal se encontraba delgado, enfermo y con evidentes signos de deterioro. Tras el retiro, fue trasladado en un móvil policial hasta las instalaciones de Zoonosis municipal, donde quedó bajo resguardo para recibir atención veterinaria.

pitbull rescatada El animal venía con seguimiento desde el año pasado por personal de zoonosis. La propietaria no siguió las recomendaciones, por lo que se decidió avanzar en la denuncia en fiscalía.

Un seguimiento que llevaba meses

Desde el área de Zoonosis confirmaron que el caso no era nuevo y que venía siendo monitoreado desde el año pasado. La directora del área, Gini Salazar, explicó a LM Cipolletti que habían recibido numerosas denuncias vecinales por las condiciones en las que vivía la perra.

“La inspectora visitó el domicilio en varias oportunidades porque recibimos muchas denuncias de una perrita en muy mal estado, a la intemperie, pasando frío en invierno y expuesta al sol en verano, además de estar desnutrida y con signos de enfermedad”, detalló.

Según precisó, durante las inspecciones se constató que el animal presentaba secreciones en ojos y nariz, además de un estado general de abandono. En ese marco, desde el Municipio se solicitó a la tutora que brindara atención veterinaria, incluso ofreciéndole el servicio gratuito de atención primaria disponible en Zoonosis.

Sin embargo, las recomendaciones no fueron cumplidas. “Nunca realizó la consulta veterinaria. Se le ofreció que la llevara al servicio municipal, pero tampoco lo hizo”, indicó Salazar.

La situación escaló con el paso del tiempo. Desde el área señalaron que, en las últimas visitas, la propietaria adoptó una actitud hostil. “Se puso agresiva, violenta con la inspectora y ya no quería recibirnos. Por eso se dio intervención a Fiscalía, que determinó el allanamiento y el retiro del animal”, agregó.

E.C.P 2 DE FEBRERO (2) El procedimiento tuvo intervención de la comisaría 45 de Cipolletti junto a Fiscalía y Zoonosis Municipal. Estefania Petrella

Estado crítico y atención inmediata

Tras el procedimiento, el cuadro de la perra fue confirmado como grave. “Es una perrita adulta, con presencia de tumores en todo el cuerpo, raquítica, muy enferma. Se le estaba negando la atención veterinaria y también nuestra ayuda”, sostuvo la funcionaria.

Actualmente, el animal permanece bajo cuidado del equipo de Zoonosis, donde recibe asistencia médica y seguimiento especializado. No se descarta que, en función de su evolución, se evalúen nuevas medidas para garantizar su bienestar.

Campaña por el Día del Animal: adopción y cuidados responsables

En paralelo a este operativo, el área de Zoonosis anunció una nueva Campaña de Adopción, Vacunación Antirrábica y Desparasitación, que se realizará en el marco del Día del Animal, que se celebra el 29 de abril.

La jornada se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 10 a 14, en la plaza San Martín, en conjunto con la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bia). El objetivo principal será encontrar un hogar para más de 30 perros —entre cachorros y adultos— que actualmente se encuentran en tránsito.

Además, durante la actividad se ofrecerá vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos, con atención por orden de llegada. La propuesta también incluirá la participación de la Feria de la Economía Social, con emprendimientos vinculados al bienestar animal.

Quienes deseen adoptar podrán comunicarse al 299-4564530. Los perros serán entregados castrados, con seguimiento posterior, y en el caso de los cachorros, con compromiso de castración a los seis meses.