Recuperadores urbanos: completaron el relevamiento en Cipolletti y otras ciudades

Más de 200 trabajadores del reciclado fueron relevados en el Alto Valle para el proyecto GIRSU. ¿Qué se busca con este registro?

Se completó una etapa fundamental en el registro de Recuperadores Urbanos para el proyecto GIRSU en el Alto Valle.

El proceso de formalización e inclusión de quienes sostienen una parte clave del sistema de reciclado en el Alto Valle sumó un nuevo capítulo. Con la finalización del registro regional de recuperadores urbanos , el Gobierno de Río Negro y los municipios avanzan en una política pública que busca ordenar, reconocer y fortalecer la actividad en el marco del GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos).

La iniciativa, que se desarrolló bajo el Plan de Inclusión Social (PISO), permitió relevar a más de 200 trabajadores y trabajadoras de distintas localidades de la región, entre ellas Cinco Saltos, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Allen, Fernández Oro y Cipolletti . Se trata de un paso clave hacia la construcción de un sistema más justo, que contemple tanto la dimensión ambiental como la social del tratamiento de residuos.

Más de 200 trabajadores fueron partícipes de los registros en las localidades rionegrinas.

Un diagnóstico necesario para diseñar políticas

El relevamiento no se limita a una instancia administrativa. Por el contrario, constituye una herramienta estratégica para conocer en profundidad las condiciones de vida y trabajo de cada recuperador urbano. A partir de estos datos, se podrán planificar acciones concretas vinculadas al acompañamiento social, la capacitación y la inclusión laboral.

Desde los equipos técnicos destacaron que este tipo de registros permite visibilizar una actividad históricamente relegada, pero fundamental dentro de la economía circular. Los recuperadores cumplen un rol central en la reducción de residuos y la recuperación de materiales reciclables, contribuyendo directamente al cuidado del ambiente.

Actualmente, el proceso ingresó en una etapa de validación final de la información recolectada. En paralelo, se trabaja en la atención de casos particulares de personas que no pudieron participar durante las jornadas principales, con el objetivo de garantizar que nadie quede excluido.

E.C.P BASURAL (58) En Cipolletti, el encuentro reunió a más de 100 recuperadores urbanos. Estefania Petrella

Cipolletti, uno de los puntos con mayor participación

Uno de los operativos más significativos se llevó a cabo en Cipolletti, donde la convocatoria superó ampliamente las expectativas. Más de 100 personas se acercaron para formar parte del registro, lo que obligó a desplegar una logística especial.

Las jornadas se desarrollaron de manera simultánea en dos puntos: el salón comunitario del barrio Santa Elena y el Basural a Cielo Abierto (BCA). Esta doble sede permitió absorber la alta demanda y facilitar el acceso de los trabajadores.

La organización implicó la articulación de distintas áreas municipales, que trabajaron de manera coordinada para garantizar un proceso ordenado y eficiente. Desde la atención personalizada hasta la recolección de datos, cada instancia fue pensada para asegurar un trato respetuoso y cercano hacia los recuperadores urbanos.

E.C.P BASURAL (41) Buscan poner en valor el trabajo de los recicladores en cada localidad para integrarse al proyecto GIRSU. Estefania Petrella

Articulación regional y compromiso municipal

Uno de los aspectos más destacados del operativo fue el nivel de compromiso de los municipios involucrados. Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático remarcaron el rol de los agentes municipales, quienes acompañaron cada etapa con dedicación y organización.

La articulación entre Provincia y gobiernos locales resultó clave para alcanzar los objetivos planteados. Esta sinergia permitió no solo llevar adelante el relevamiento, sino también generar un vínculo más directo con los trabajadores del sector.

Además, los equipos territoriales continúan activos en cada localidad, atendiendo situaciones excepcionales y completando los registros pendientes. Este trabajo en territorio refuerza la idea de una política pública sostenida en el tiempo y no limitada a una acción puntual.

recuperadores urbanos cipo La Secretaría de Ambiente seguirá atendiendo a quienes deseen registrarse.

Próximos pasos y expectativas

En los próximos días se espera la difusión de los primeros resultados estadísticos del relevamiento. Estos datos permitirán dimensionar con mayor precisión la realidad del sector y orientar futuras decisiones.

Al mismo tiempo, se prevé continuar con acciones de fortalecimiento institucional del programa, así como campañas de difusión para consolidar el reconocimiento social de los recuperadores urbanos.

El cierre de esta etapa marca un avance significativo en la construcción de un sistema de gestión de residuos más inclusivo. La formalización de los trabajadores, el acceso a herramientas de capacitación y la posibilidad de integrarse a circuitos laborales más estables aparecen como objetivos centrales.