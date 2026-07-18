Teatro, cine y feria: la grilla completa para disfrutar en Cipolletti

Este sábado y domingo, la ciudad contará con una amplia oferta de actividades para disfrutar. Enterate la agenda completa.

La ciudad ya transita un fin de semana cargado de propuestas culturales, deportivas y recreativas. Desde espectáculos teatrales de nivel internacional hasta cine, ferias y competencias, la agenda ofrece alternativas para todos los gustos y edades.

Uno de los platos fuertes será la presentación de “ Un Poyo Rojo ”, este sábado 18 de julio a las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti . La obra, reconocida a nivel mundial, combina danza, acrobacia y humor en una propuesta que explora el cuerpo como lenguaje.

Con más de mil funciones en más de 30 países, el espectáculo protagonizado por Alfonso Barón y Luciano Rosso propone un cruce entre lo deportivo y lo escénico, en una puesta que interpela al público desde lo físico y emocional. Las entradas tienen un valor de $50 mil.

La obra nació en 2008 como un número de varieté en Buenos Aires y, con el paso de los años, logró posicionarse en festivales internacionales de renombre, incluyendo el Fringe Festival de Edimburgo y salas destacadas de Europa.

Estefania Petrella

También el sábado, pero a las 21:30, se presentará “Curuza, a flor de piel” en La Caja Mágica Teatro. Se trata de una propuesta más íntima, centrada en el relato de una mujer atravesada por su historia personal y familiar.

La obra aborda la piel como símbolo de identidad, memoria y conflicto. A través de un lenguaje sensible, invita a reflexionar sobre las marcas que deja la vida y los vínculos, en una puesta que combina humor, emoción y profundidad. Las entradas cuestan $34 mil.

Estefania Petrella

Cine y actividades culturales en el CCC

El Complejo Cultural Cipolletti será uno de los puntos neurálgicos del fin de semana, con una variada programación cinematográfica pensada para públicos diversos.

El sábado 18, a las 18, se proyectará “Conociendo la Raíz”, una propuesta apta para todo público. Más tarde, a las 20:30, será el turno de “Minions y Monstruos”, una opción ideal para disfrutar en familia.

El domingo 19, la cartelera continuará con nuevas funciones. A las 19 se repetirá “Minions y Monstruos”, mientras que a las 20:30 se proyectará “El Viaje de Chihiro”, reconocida película animada recomendada para mayores de 13 años.

Feria, deporte y espacios al aire libre

La agenda también incluye actividades al aire libre y propuestas comunitarias. El sábado, de 15 a 19:30, se desarrollará la Feria de la Economía Social en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti, con la participación de emprendedores locales.

En paralelo, el Estadio Municipal será sede del Torneo Provincial de Patín, que comenzará el sábado desde las 8 y se extenderá hasta las 19:30 con su acto de cierre. La competencia continuará el domingo desde las 7 hasta las 15:30.

Estas iniciativas permiten no solo promover el deporte y la producción local, sino también generar espacios de encuentro para las familias de la ciudad y la región.

Con una agenda diversa y descentralizada, Cipolletti consolida su oferta cultural y recreativa durante el invierno. Las propuestas combinan espectáculos de nivel internacional con expresiones locales, generando un circuito atractivo tanto para residentes como para visitantes.