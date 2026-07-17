El Tren Patagónico descarriló tras chocar contra una vaca en plena vía

La empresa comunicó un descarrilamiento esta tarde tras el impacto con el bovino. Se activó un amplio operativo.

Un incidente ferroviario se registró durante la tarde de este viernes cuando una formación del Tren Patagónico que cubría el trayecto entre Viedma y Bariloche impactó con un bovino lo que derivó en un descarrilamiento parcial.

De acuerdo a la información oficial brindada por la empresa Tren Patagónico S.A., el siniestro se produjo alrededor de las 18:50 a la altura del kilómetro 95 del recorrido. En ese punto, la formación colisionó con un vacuno que se encontraba sobre las vías.

Como consecuencia del impacto, parte del tren se salió de su eje, generando una situación de emergencia que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad previstos para este tipo de casos. La situación generó preocupación entre los pasajeros, aunque no derivó en consecuencias mayores.

El servicio se encontraba con ocupación plena de pasajeros y transportaba vehículos.

No hubo personas lesionadas

A pesar de la magnitud del incidente, desde la empresa ferroviaria confirmaron que no se registraron personas heridas. Este dato llevó tranquilidad tanto a los pasajeros como a sus familiares, teniendo en cuenta la gravedad potencial de un descarrilamiento.

El personal a bordo actuó conforme a los procedimientos establecidos, asistiendo a los pasajeros y organizando las primeras acciones tras el impacto. La evacuación se desarrollaba de manera ordenada y bajo supervisión de los equipos de emergencia.

Tras el hecho, cuadrillas de Tren Patagónico se desplegaron en el lugar y comenzaron a trabajar de manera ininterrumpida para restablecer las condiciones operativas de la formación. Las tareas incluyeron la evaluación de daños, el encarrilamiento de los vagones afectados y la asistencia a los pasajeros.

Desde la empresa indicaron que el objetivo principal fue garantizar la seguridad de las personas y concretar la evacuación en el menor tiempo posible. Además, se inició un relevamiento técnico para determinar el estado de las vías y del material rodante.

Llamado a reforzar medidas de seguridad rural

A raíz del incidente, Tren Patagónico reiteró la importancia de respetar y reforzar las medidas de seguridad en zonas cercanas a las vías ferroviarias. En particular, hicieron hincapié en la responsabilidad de los propietarios rurales respecto al control del ganado.

Señalaron que es fundamental mantener en condiciones los alambrados y sistemas de contención para evitar que animales ingresen al área ferroviaria. Este tipo de situaciones, remarcaron, no solo pone en riesgo el servicio, sino también la integridad de pasajeros y trabajadores.

Finalmente, la empresa informó que continuará brindando actualizaciones sobre la evolución del operativo y el restablecimiento del servicio a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se normalice la circulación en el tramo afectado.