Río Negro reactivará y financiará 31 viviendas que fueron paralizadas por Nación

El Gobierno provincial destinará fondos propios para terminar las obras en Sierra Colorada, Lamarque y Fernández Oro antes de fin de año.

El Gobierno de Río Negro anunció que se hará cargo de finalizar 31 viviendas que habían sido iniciadas por el Gobierno Nacional y luego abandonadas hace al menos dos años.

Las obras, que presentan distintos grados de avance, se distribuyen en tres localidades de la provincia: Sierra Colorada , Lamarque y Fernández Oro . Según las estimaciones oficiales, se espera que los trabajos en el territorio comiencen antes de fin de año , a partir de las firmas de los convenios con las municipalidades correspondientes.

La medida responde a una determinación del Ejecutivo rionegrino para dar respuesta a la paralización de la obra pública nacional que afectó a la región.

“Fue una decisión del gobernador Alberto Weretilneck de salir al rescate de 31 viviendas en la provincia, que tenían financiamiento directo del Estado Nacional a los municipios y hace dos años fueron paralizadas. El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda -IPPV-, tomó el compromiso de finalizarlas para beneficio de todas las familias que las están esperando”, sostuvo el Interventor del IPPV, Mariano Lavin.

Financiamiento y plazos de ejecución

Respecto a la reactivación de los trabajos en las tres localidades, el IPPV avanzó en los convenios de finalización de obra para que, una vez que se concreten las firmas, cada municipio pueda realizar la contratación y licitación correspondiente. Al respecto, Lavin afirmó: “Estimamos arrancar antes de fin de año”.

El financiamiento de la totalidad de las obras será asumido íntegramente por la Provincia. Por su parte, la ejecución de los proyectos dependerá directamente de las municipalidades, contando con el control y la fiscalización técnica del IPPV.

Detalle de los planes de vivienda por localidad

El estado de situación y las características de los planes habitacionales varían según cada municipio:

Sierra Colorada

Cantidad de viviendas: 10

Tipología: Viviendas unifamiliares de 3 ambientes (dos dormitorios).

Avance estimado: 31,65%

Lamarque

Cantidad de viviendas: 12

Tipología: Viviendas unifamiliares de 3 ambientes (dos dormitorios).

Avance estimado: 43,22%

Fernández Oro