Clima inestable en Cipolletti: ¿llueve este sábado?

Con un alerta amarilla emitida para Río Negro, así estará el tiempo en Cipolletti este sábado y domingo.

El fin de semana comenzará con condiciones inestables en Cipolletti , en el marco de un ingreso sostenido de aire húmedo sobre el Alto Valle. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), el sábado 18 estará marcado por la presencia de nubosidad variable y períodos de inestabilidad.

Durante el día se prevé un cielo mayormente cubierto , con momentos de mejora temporaria. Sin embargo, hacia la tarde podrían registrarse lluvias débiles y aisladas, en línea con el comportamiento atmosférico previsto para la región.

Las temperaturas se mantendrán en valores típicos de invierno. La máxima alcanzará los 13°C durante el día, mientras que por la noche descenderá hasta los 0°C, generando un ambiente frío en toda la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sea débil, con velocidades cercanas a los 7 km/h durante el día y aumentando levemente hacia la noche, con registros de hasta 14 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 20 km/h en horas nocturnas.

Cambios hacia el domingo

Si bien el sábado mostrará momentos de estabilidad, el panorama cambiará hacia el domingo. La AIC anticipa la continuidad de condiciones inestables, con probabilidad de tormentas durante el día y lluvias débiles y dispersas hacia la noche.

Las temperaturas se mantendrán similares, con una máxima nuevamente de 13°C y una mínima de 1°C. El viento rotará al sector este y sudeste, con intensidades entre 15 y 17 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h.

Ingreso de aire polar y semana fría

El organismo también advirtió sobre el ingreso de aire polar a partir del domingo, lo que provocará un descenso más marcado de la temperatura hacia el lunes. Este cambio consolidará un escenario frío e inestable para el inicio de la semana.

Se prevé que continúen las condiciones de nubosidad, con presencia de lluvias débiles en los valles y nevadas en la zona cordillerana. Además, persistirán vientos débiles a moderados que reforzarán la sensación térmica baja.

Alerta amarilla por lluvias en Río Negro

En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias para distintos sectores de la provincia de Río Negro. El aviso alcanza a localidades de la Región Sur y áreas cercanas donde se esperan precipitaciones persistentes.

Entre los puntos afectados se encuentran Norquinco, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y otras localidades, donde podrían registrarse acumulados significativos en cortos períodos.

Desde los organismos oficiales recomiendan tomar precauciones, especialmente en rutas y caminos rurales, ante la posible acumulación de agua y condiciones de baja visibilidad.