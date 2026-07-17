Fútbol y emociones: la psicopedagoga que invita a ''poner mente'' antes de reaccionar

A casi 48 horas de la final del Mundial, las emociones-propias y ajenas- están a flor de piel. Cómo sobrellevar la situación en espacios seguros.

''Es un momento de desborde y tensión'', describió la especialista sobre los partidos del mundial y el ámbito familiar.

Cada cuatro años, el Mundial irrumpe en la vida cotidiana y la reordena: cambian las rutinas, se multiplican las reuniones familiares y sociales, y las emociones —alegría, bronca, ansiedad— aparecen con más intensidad que de costumbre. En diálogo con LM Cipolletti , la psicopedagoga Laura Collavini , explicó cómo ese clima particular puede transformarse en una herramienta valiosa si se lo sabe acompañar.

''Es un momento de desborde y mucha tensión'', describió la especialista y remarcó que escuchar y validar lo que se siente, en lugar de reprimirlo, es un signo de maduración emocional. Collavini explicó, tanto en adultos como en niños, poder verbalizar lo que se experimenta durante los partidos- la euforia, el nerviosismo, la ansiedad- ayuda a procesar esas emociones de manera saludable.

Cientos de personas, recuerdan con emoción los abrazos que nacieron de gritar los goles en partidos anteriores y en este punto, la especialista destacó especialmente el valor de compartir en familia y con amigos durante estas semanas. Los encuentros para ver los partidos, sostuvo, no son solo un ritual futbolero: son una oportunidad de vínculo, de estar juntos y de construir recuerdos comunes.

En ese sentido, la profesional invitó a pensar el Mundial más allá del resultado deportivo. "Es una invitación a refrescar conceptos como la historia y nuestra propia identidad", señaló, en referencia a cómo estos eventos conectan a las familias con relatos colectivos, tradiciones y un sentido de pertenencia que trasciende generaciones.

Educar es combatir

Uno de los ejes centrales que planteó la psicopedagoga Laura Collavini fue el rol de los adultos en la educación emocional de los niños durante el Mundial. "Hay que educar a los niños en las emociones, en la frustración, en acompañarse y en poder crecer en conjunto", afirmó e insiste en que la clave está en "poner mente" y aprender a medir entre el impulso y la emoción: es decir, no actuar de manera automática ante lo que se siente, sino darse un espacio para pensar antes de reaccionar. Esa distinción, sostuvo, es un aprendizaje que se construye en el día a día y que el clima mundialista permite ejercitar de manera concreta, en vivo y en familia.

Cuidar la salud, sin perder la fiesta

Finalmente, la especialista en salud mental, hizo hincapié en la importancia de cuidar la salud en medio de la efervescencia del Mundial, cuando los horarios, las comidas y el descanso suelen alterarse. Disfrutar del evento, remarcó, no debería significar descuidar el equilibrio físico y emocional.

En definitiva, el mensaje de Laura Collavini invita a mirar el Mundial con otros ojos: no solo como un espectáculo deportivo, sino como una excusa —tan intensa como pasajera— para compartir, conversar y aprender juntos a transitar las emociones.