Más de 30 perros buscan familia: lanzan jornada solidaria con adopción y vacunación gratuita en Cipolletti

Este sábado habrá adopción de perros, vacunación antirrábica y desparasitación gratis. Buscan hogar para más de 30 animales.

La jornada solidaria se llevará a cabo de 10 a 14 horas, en la Plaza San Martín. Foto: Gentileza.

En el marco del Día del Animal , el Municipio junto a la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bia) realizará una jornada solidaria abierta a toda la comunidad.

La actividad será el sábado 25 de abril , de 10 a 14, en la Plaza San Martín.

El objetivo principal será encontrar hogar a más de 30 perros , entre cachorros y adultos, que actualmente están en tránsito.

Buenas noticias antes de la jornada

En las redes sociales de la Municipalidad y la Fundación, ya se publicaron las fotos de cada uno de los perros en adopción, con algunas de sus características principales, para que su próxima familia pueda conocerlos y adoptarlos.

Según detallaron, algunos de ellos ya pudieron encontrar una nueva familia. Desde la Fundación se informó que "Auri, Zarita y Lucia ya fueron adoptados y hoy ya viven en sus nuevos hogares".

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse al teléfono 299-4564530.

Vacunación y desparasitación gratuita

Durante la jornada, el área de Zoonosis realizará vacunación antirrábica y desparasitación sin costo para perros y gatos. La atención será por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con tiempo.

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También habrá feria para mascotas

El evento contará además con la participación de la Feria de la Economía Social, con stands de productos para animales.

Habrá ropa, juguetes y accesorios pensados para perros y gatos, sumando una propuesta atractiva para toda la familia.

Lo que hay que saber antes de adoptar

Desde la organización recordaron que adoptar implica compromiso. Los animales se entregan castrados y con seguimiento.

En el caso de los cachorros, se firma un compromiso de castración a los seis meses, con acompañamiento de la Fundación y Zoonosis.

También es importante tener en cuenta la edad, el tamaño, la salud y el carácter del animal antes de tomar la decisión.

Un trabajo que no se detiene

La Fundación, creada en 2009, trabaja diariamente en el rescate y recuperación de animales en situación de abandono o maltrato.

Gracias al apoyo de la comunidad, continúa promoviendo la adopción responsable y el bienestar animal en Cipolletti.