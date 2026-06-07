Video exclusivo: así quedó el interior del depósito de La Anónima destruido por el incendio

Un dron de LMCipolletti voló por las entrañas de los galpones arrasados por el fuego. No quedó nada, solo desolación. Pese a que pasaron seis días del hecho, aún se percibe humo en las cercanías.

El depósito de La Anónima resultó totalmente destruído por el fuego. Un dron de LMCipolletti recorrió el interior y tomó imágenes que muestra las consecuencias del siniestro.

Ya se dijo: el incendio que se produjo el último martes a la madrugada en el depósito regional de La Anónima que funcionaba en Cipolletti no dejó nada en pie. Desde el exterior se puede observar que la destrucción fue total, diagnóstico confirmado por las autoridades del Cuartel de Bomberos local que coordinó la lucha contra el fuego que, afortunadamente, no causó personas heridas .

Pero lo que se ve por dentro causa pavor. Un dron de LMCipolletti hizo un vuelo por el interior y muestra las ruinas que provocaron las llamas. Las imágenes tomadas, que acompañan este artículo, son desoladoras .

Los techos de los tinglados quedaron derrumbados por la intensidad del calor y por todos lados solo quedó material quemado por el siniestro, algunos irreconocibles. Allí se almacenaba todo lo que comercializa la empresa en las cerca de 30 sucursales de la zona, que recibían mercadería para sus clientes precisamente de este centro logístico. Desde alimentos hasta electrodomésticos, pasando por productos de limpieza, prendas de vestir, artículos de bazar. Pero además había maquinaria utilizada para la tarea distributiva, como autoelevadores y equipamiento destinado al funcionamiento del establecimiento. Las perdidas son millonarias .

La anónima desde adentro

Pese a que el incendio se desató hace casi seis días, aún se advierte humo que arrastra el viento hacia distintas direcciones, lo que indica que aún permanecen pequeños focos encendidos.

El personal de Bomberos aguardaba que se terminara de consumir lo que aún ardía para poder ingresar hasta lo profundo del establecimiento con el fin de realizar las pericias que determinen la forma en que se inició el fuego, y si hubo responsabilidades. Gonzalo Cardozo, titular del Cuartel, indicó que ante todo debían asegurar el lugar para evitar riesgos al realizar el examen.

La versión del fuego exterior

Una versión que circuló desde un comienzo y que fue sostenido por el Ministerio Público Fiscal indica que el fuego arrancó en la parte de afuera, en el sector lindero a las vías del ferrocarril. Según se presume, gente en situación de calle que se alojaba en antiguas construcciones linderas, que también quedaron destruidas, habrían hecho una fogata para protegerse del frío, pero que se les descontroló hasta que se propagó hacia los galpones del depósito, provocando el desastre.

Los trabajadores que cumplían el turno de la madrugada, dado que allí se trabajaba las 24 horas, fueron los primeros en ponerse al frente del combate con mangueras y extintores. Pero a pesar de todos los esfuerzos no lograron contenerlo, por lo que tuvieron que requerir la asistencia de los bomberos y evacuar el edificio.

Desde el cuartel local aseguran que es uno de los siniestros de mayor magnitud que se registró en los últimos años. De hecho requirieron la colaboración de dotaciones de Neuquén, Fernández Oro, Cinco Saltos y Allen.