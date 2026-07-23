Cipolletti será sede de un multitudinario Torneo Nacional con más de 1.500 patinadores

El encuentro deportivo se llevará a cabo hasta 29 de julio inclusive en el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas 1700, entre las 8 y las 22 horas.

Un evento organizado y fiscalizado por la Confederación Argentina de Patín , y la Federación de Patinadores de Río Negro, junto a la Municipalidad de Cipolletti .

Desde la Federación de Rio Negro se informó que serán parte del Campeonato 800 patinadores y patinadoras de todo el país, acompañados por técnicos, delegados y coordinadores.

El presidente de la Federación, Marcelo Rivero destacó que: “serán alrededor de 1200 personas participando del encuentro, estamos muy contentos de realizar el clausura de la B en Cipolletti, ya que el Estadio tiene un parquet flotante recién laqueado y grandes tribunas para estar a la altura de las condiciones que se necesitan. Va ser un orgullo porque la provincia de Río Negro va a presentarse con 40 patinadores, de Bariloche, Roca, Viedma, entre otras localidades”.

Un espacio deportivo renovado

Con el fin de renovar y mejorar los espacios deportivos con los que cuenta la ciudad, este año el municipio llevó a cabo la renovación y la puesta en valor del piso parquet en el Estadio Municipal. El mismo cuenta con una superficie de aproximadamente 800 m², el adecuado estado del piso resultó determinante para garantizar condiciones seguras, funcionales y acordes a la práctica deportiva.

La ejecución de esta obra permitió recuperar las condiciones estructurales y superficiales del parquet, prolongar su vida útil y restituir una superficie de juego uniforme, segura y apta para alto tránsito. Permitiendo también que el espacio sea sede de un evento deportivo de gran magnitud, como será el Nacional de Patín.