Escuelas de Cipolletti prometieron lealtad a la Bandera Argentina en el Estadio Municipal

El emotivo y colorido acto estuvo encabezado por el intendente Rodrigo Buteler . Las instituciones educativas que participaron.

En el marco de las actividades por el Día de la Bandera , alumnos y alumnas de cuarto grado de distintas instituciones educativas de Cipolletti participaron del tradicional acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina , realizado en el Estadio Municipal. La ceremonia reunió a estudiantes, familias, docentes y autoridades locales en una jornada cargada de emoción y sentido patriótico.

El acto fue encabezado por el intendente Rodrigo Buteler , quien acompañó a los estudiantes en uno de los momentos más significativos de su trayectoria escolar. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de reafirmar el compromiso con los valores que representan la identidad nacional y el sentido de pertenencia a la comunidad argentina.

Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos E.E.B.A. 36.

Escuela N.º 313 “El Manzanar”.

Escuela N.º 366 “Maestra Mónica Judith Almirón”.

Escuela N.º 248.

Escuela Cristiana Descubrir.

Arte y tradición para compartir en familia

Además del acto protocolar, la jornada incluyó propuestas artísticas destinadas a toda la familia. Los presentes disfrutaron de la actuación de los titiriteros Gastón Fernández y Lucía Alderete, mientras que los bailarines Ariel Burgos y Marta Lavalle, integrantes del elenco “Herencia Criolla”, ofrecieron una representación de una tradicional zamba argentina.

Promesa bandera (1)

La actividad se desarrolló en vísperas del 20 de junio, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la Bandera Argentina. Desde el municipio se resaltó el valor simbólico de la enseña nacional como representación de la historia, los desafíos y las esperanzas compartidas por todos los argentinos.

La ceremonia permitió renovar el significado de la bandera como símbolo de unidad y compromiso ciudadano, fortaleciendo entre los más jóvenes el respeto por los valores democráticos y la construcción de comunidad