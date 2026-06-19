Conmoción: Se investiga la muerte de una nena en Cipolletti

Tenía 4 años y llegó sin signos vitales al Hospital local. No se descarta ninguna hipótesis. Las horrorosas versiones que circulan por el barrio.

Conmoción, dolor y misterio en Cipolletti . Una nena de 4 años murió en su casa del barrio San Pablo en la madrugada de este viernes y la Justicia ordenó una serie de medidas para determinar las causas de su fallecimiento .

Según informaron voceros judiciales a LM Cipolletti , en las próximas horas se realizará la autopsia para establecer las razones de este prematuro deceso de la niña que vivía en calle 9 de Julio.

Siempre según la misma y confiable fuente, la pequeña " llegó sin signos vitales al Hospital Dr. Pedro Moguillansky " y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para efectuar el exámen médico que puede resultar determinante para despejar las dudas.

La información oficial preliminar da cuenta de que la menor presentaba "alguna patología por la que tomaba medicación". No obstante ello, fiscalía de turno, a cargo de Alejandra Altamira, dispuso practicar la autopsia, tomar testimonios a familiares y allegados, y allanar el domicilio ya que no se descarta ninguna hipótesis.

Las horrorosas versiones

Mientras avanza la investigación, los rumores en el barrio son espantosos ya que los vecinos aseguran que esa casa era habitada por "niñas en estado de vulnerabilidad". Habrá que aguardar las próximas horas y quizá esos testimonios se vuelquen a la causa.

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