Conmoción por la muerte del querido y popular "Potrillo" en plena jornada laboral: Qué le pasó

Arsa declaró, con buen criterio, un día de duelo y cerró hoy por el fallecimiento de su empleado. Dolor en la ciudad y un espacio vacío en la tribuna de Cipo.

Arsa dispuso el cierre por duelo de la oficina en Cipolletti, tras la muerte de un operario.

Eran ya las 19 del miércoles y llovía intensamente en Cipolletti . Sergio Márquez aún se encontraba arriba del camión desobstructor de Aguas Rionegrinas (Arsa) y como se había hecho tarde, se dirigió a la nueva obra de la Alem para ayudar a sus compañeros. Ese último gesto generoso lo pinta de cuerpo entero al popular y querido Potrillo que ahora llora todo la ciudad y en especial la tribuna albinegra.

“Quería darles una mano, se bajó y se descompuso . El desenlace, tras el infarto , fue inmediato por más que los muchachos le hicieron maniobras de reanimación y se lo trasladó al Hospital”, informó Javier Iud , gerente general de la empresa a LM Cipolletti .

Con buen tino, a raíz del desgraciado suceso, Arsa dispuso el cierre por duelo de la delegación Cipolletti este jueves 30. El directivo fundamentó la medida, que tiene mucho de sentido común y empatía.

“Primero por el fallecimiento de un empleado que estaba en lugar de trabajo y segundo por respeto también a sus compañeros, quienes quedaron conmocionados e intentaron salvarle la vida. Vivieron una situación estresante, sumamente dolorosa y era justo que pudieran ir a despedir al amigo y descansar”, explicó Iud.

El último adiós a un laburante y amigo

“Estamos en contacto con toda la familia, tanto el jefe de servicio que ayer también estuvo en la escena, como el de Recursos Humanos, compartiendo el duelo y acompañándolos en lo que pudieran necesitar, poniéndonos a disposición", agregó.

Seguidamente, definió al Potrillo Márquez como un “trabajador con experiencia, reconocido, querido por sus compañeros. Muy comprometido con el laburo, en este momento conducía el cambión desobstructor, una tarea agotadora, en el que convivís con la ansiedad de la gente que está esperando que le soluciones el problema”.

El camión en el que solía andar Potrillo. Sus compañeros quedaron schokeados. Estefania Petrella

Los restos de Márquez fueron velados hasta las 11 en la sala velatoria Don Bosco y de ahí trasladados al cementerio local.

El comunicado textual de Arsa

"Aguas Rionegrinas informa a los usuarios que el día jueves 30, la delegación de la ciudad de Cipolletti permanecerá cerrada a la atención al público. Mañana viernes 31 se retomará la atención en el horario habitual de 8 a 13 horas.

Esta medida se debe al lamentable fallecimiento de un trabajador de la empresa durante la jornada laboral.

Desde Aguas Rionegrinas lamentamos enormemente este doloroso hecho y expresamos nuestras más sinceras condolencias, acompañando a su familia, allegados y compañeros en este difícil momento.

Recordamos a los usuarios que para ver, descargar, consultar o abonar la factura, se encuentra disponible la oficina virtual en www.aguasrionegrinas.com. Asimismo, por reclamos o consultas técnicas, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 2920402808 o comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 0800 999 24827".

La despedida de un compañero del Tablón

Potrillo era un famoso hincha de Cipolletti. El Cordobés Jorge Baigorría compañero de la Vieja Guardia albinegra, lo recordó emocionado: “Anoche me llegó el comentario y me fui a acostar triste. Hoy me levanté y empecé a averiguar. Una pérdida enorme, un buen pibe, digo así porque era más joven que yo. Vuela alto Potrillo”, lo despidió vía LMC el fiel compañero de tablón.

La obra de Arsa en la que falleció Márquez

La intervención contempla el reemplazo de un colector de 400 milímetros de diámetro, ubicado a aproximadamente dos metros de profundidad. Debido a las características y la magnitud de los trabajos, será necesario realizar un corte total de tránsito sobre calle Alem, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, incluyendo las cabeceras de ambas arterias.

Durante el desarrollo de la obra estará presente personal de Tránsito del Municipio local para ordenar la circulación y colaborar con las tareas de prevención.

Por este motivo, se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones dispuestas en la zona, además de optar por vías alternativas y planificar los recorridos con anticipación ya que la duración estimada es de 72 horas.

Desde ARSA explicaron que la obra forma parte de un plan integral de mejoramiento del sistema cloacal en Cipolletti. El objetivo es optimizar el funcionamiento del servicio y prevenir fallas estructurales en sectores críticos de la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca no solo reemplazar infraestructura deteriorada, sino también acompañar el crecimiento urbano y la demanda creciente de servicios básicos. La renovación de colectores resulta clave para evitar colapsos y desbordes.