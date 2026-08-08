Intentó fugarse en contramano pero la Policía lo interceptó en Cipolletti

El conductor buscó escapar por calle Santa Cruz, pero terminó detenido. El vehículo tenía pedido pedido de secuestro desde Tierra del Fuego.

La policía detuvo en Cipolletti a un conductor con un auto que mantenía pedido vigente de secuestro desde Tierra del Fuego.

El sistema de reconocimiento de patentes volvió a demostrar su eficacia en Cipolletti , donde personal policial logró detener un vehículo con pedido de secuestro vigente tras un breve pero tenso operativo vial.

El procedimiento se inició el viernes cerca de las 19, cuando el sistema 911 recibió una alerta automática del sistema LPR al detectar un automóvil con requerimiento judicial vigente circulando desde el Tercer Puente hacia Cipolletti.

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se dirigió de inmediato hacia la Ruta Nacional 151 con el objetivo de interceptar el rodado antes de que continuara su circulación por la zona urbana de la ciudad.

El sistema de lectura de petete, logró identificar el vehículo.

Intento de fuga y persecución

Los efectivos lograron visualizar el vehículo a la altura del ingreso a la rotonda, mientras circulaba en dirección Cinco Saltos-Cipolletti. En ese momento, el conductor advirtió la presencia policial y decidió no detenerse.

Ante la posibilidad de ser interceptado, el conductor intentó darse a la fuga ingresando en contramano por calle Santa Cruz, maniobra que puso en riesgo tanto su seguridad como la de otros vehículos que circulaban por el sector en ese horario.

Pese al intento de escape, los efectivos lograron interceptar y detener el rodado en la intersección de las calles Santa Cruz y San Luis, poniendo fin a la persecución sin que se registraran incidentes de mayor gravedad para las partes involucradas.

Identificación del conductor y secuestro del rodado

Tras la detención, personal policial procedió a identificar al conductor del vehículo, un hombre de 42 años, quien quedó a disposición de las actuaciones correspondientes mientras se verificaba la situación judicial del automóvil.

El vehículo fue trasladado a una dependencia policial, donde se concretó formalmente su secuestro y se realizó la notificación judicial pertinente, en cumplimiento con los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos con requerimiento vigente.

Personal policial inició una persecución que derivó en la intercepción del rodado. Estefania Petrella

Un pedido judicial con origen en Tierra del Fuego

La consulta realizada en el sistema SIFCOP permitió establecer que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, solicitado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 1 del Distrito Judicial Norte de Río Grande, Tierra del Fuego.

El requerimiento se enmarca en una causa por secuestro prendario iniciada por Banco Galicia y Buenos Aires S.A., lo que evidencia el alcance federal que pueden tener este tipo de alertas emitidas a través de los sistemas de patentes interconectados a nivel nacional.

La articulación entre la tecnología de reconocimiento de patentes, la rápida respuesta del 911 y el despliegue del personal policial resultó determinante para concretar la interceptación sin mayores complicaciones, pese al intento de fuga registrado durante el operativo.