El dramático salvataje de un bebé que no respiraba, en primera persona

Un efectivo de la Brigada Motorizada de Cipolletti contó cómo asistió a un niño de 21 meses y logró reanimarlo camino al hospital local.

El sargento Javier Retamal relató cómo fue el operativo para salvarle la vida a un bebé camino al hospital.

Un dramático episodio ocurrió el pasado domingo alrededor de las 14 en la zona del paraje Lalor , en la ciudad de Cipolletti . Personal de la Brigada Motorizada y de la Regional 5 de la Policía de Río Negro intervino de urgencia para auxiliar a una familia cuyo bebé de 21 meses no presentaba signos vitales.

Los efectivos policiales, entre los que se encontraban el sargento Javier Retamal y la oficial Sofía Grigor , realizaban una recorrida por el sector de chacras cuando observaron un automóvil varado en un charco de agua y a los padres pidiendo auxilio.

El sargento Retamal relató el momento en que tomaron contacto con la familia: "En una recorrida nos encontramos con un auto varado en una laguna de agua. La familia nos hizo señas, pedidos de auxilio, entonces fuimos inmediatamente y el padre del menor nos pidió ayuda para llevar el bebé al hospital porque le costaba respirar".

Ante la desesperación de los padres, los policías los subieron de inmediato al vehículo patrullero para iniciar el traslado hacia el hospital y declararon el código rojo de emergencia.

"La madre subió con el bebé adelante, que es el asiento más cómodo, pero observamos que al menor le costaba respirar y nos damos cuenta de que su semblante estaba cambiando, le faltaba aire", detalló el uniformado.

Maniobras de RCP en pleno traslado

Mientras Grigor conducía el vehículo y manejaba los controles de la sirena, el sargento Retamal comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al pequeño.

El efectivo explicó cómo se desarrolló la reanimación en pleno recorrido: "En ese recorrido es donde se practica la maniobra por falta de signos vitales hasta la primera respuesta que da el menor en calle Mariano Moreno y San Luis, más o menos". Faltaban unos 3,5 kilómetros para llegar al hospital Pedro Moguillansky.

A pesar de esa primera respuesta, la situación volvió a complicarse a mitad de camino. "El bebé hizo como una convulsión, lo dejamos por un tiempo (sin RCP), pero volvió a dejar de respirar. Retomamos la maniobra de RCP, respondió y logramos llegar hasta el hospital, ahí nos estaban esperando la guardia", precisó el sargento.

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Asistencia médica y contención familiar

Al arribar al centro de salud, el personal médico de la guardia recibió al niño para brindarle atención inmediata. Según informaron los padres a los efectivos, el cuadro se habría desencadenado de forma imprevista a raíz de un estado febril. "Les consultamos a los padres si tenía alguna enfermedad o qué pudo llevarlo a ese estado y por lo que nos informaron fue algo imprevisto, por fiebre, que se dio en ese momento", explicó Retamal a LU19.

Mientras el bebé era estabilizado por los profesionales de salud, los dos policías permanecieron en el hospital para acompañar a la familia. "Nos quedamos ahí un tiempo más para acompañar a los padres y antes de irnos le di mi contacto a los padres para ponernos a disposición de la familia", concluyó el policía.

"En lo personal fue un desafío tener la calma y pedir siempre la presencia de Dios que nos ayude en esos momentos críticos, para a estar más enfocado y estabilizado emocionalmente".

Al haberle dado su teléfono a los padres, una vez que el menor fue dado de alta, Retamal pudo reencontrarse con la familia y el menor al que le salvó la vida.