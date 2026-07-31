¿Qué hacemos este finde? Cipolletti comienza agosto con propuestas para toda la familia

Desde partidos de básquet a propuestas teatrales a beneficios. Conocé todo lo que ofrece la ciudad para este fin de semana.

El fin de semana en Cipolletti se puede disfrutar de una gran variedad de propuestas y actividades culturales y deportivas. Teatro, danza, partidos, cine y Paseo de Artesanos son algunas de las actividades en agenda. Enterate de todas las propuestas día a día:

Hoy, viernes 31 de julio, los equipos de básquet municipales femeninos y masculinos en diferentes categorías, participarán de la Liga Neuquina en la ciudad capital, según el siguiente cronograma:

Dato extra: para quienes sigan el basquet de primera división, este viernes de las 21 horas juega de visitante el Club Cipolletti . Por el tercer partido de semifinales del torneo local, se enfrentará a Unión Alem Progresista de Allen . Quien resulte ganador pasa a la final contra Independiente de Neuquén .

En tanto, para quienes gusten de la danza, staff y los profesores del Cemud presentan: ''Porque sí- Mundo Animado'', un espectáculo de danza que combina técnica, energía y creatividad en una puesta en escena única.

Las entradas disponibles están disponibles en O’Higgins 61. Es importante informar que es una propuesta para mayores de 13 años. Los menores de edad podrán asistir únicamente acompañados por un adulto responsable y con su consentimiento.

En tanto para quienes gusten de compartir de la música folclórica, se desarrollará el ''Ciclo de peñas'' desde las 21 en la sala de Visuales del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), calle Fernández Oro 57. La “Revolución Criolla” llega con un gran encuentro folklórico junto a:Pily Verón y La Baguada Folk, Dúo Ancestral, Julio Millal, 5 en ensayo y Alma Peñera Semillero

Las entradas ya están en venta y se pueden adquirir y/o reservar a través del teléfono: 299 549-4455 (Valor de la entrada $10.000).

En tanto, hoy es el último día para quienes quieran ver la Muestra de Arteterapia que reúne los trabajos realizados por los participantes del Taller de Arteterapia y el Taller de Acuarela pertenecientes a la Dirección General de Cultura, y coordinados por la profesora Nadia Luceros.

La muestra se llevará a cabo en el Centro de Artes Visuales, de calle España 750 de 14 a 21.

Sábado: más básquet, artesanos y handball

Respecto de las presentaciones de los equipos de básquet que semana a semana entrenan para representar a nuestra ciudad, quedarán dos partidos pendientes para las primeras horas del sábado: El primero será a las 10 de la mañana en el Parque Central y el último a las 12 del mediodía en el Estadio Ruca Che de la capital neuquina.

Una opción infalible es ''El Paseo de Artesanos'' que estará presente en Parque Rosauer y en Plaza San Martín, con más de 40 emprendedores y artesanos de la ciudad. Un paseo para disfrutar de productos originales y hechos a mano. Los emprendedores locales están desde las 15 y hasta las 19.30.

Para quienes gustan de ver un deporte de contacto como lo es handball, se desarrollará la nueva fecha de la Liga del Alto Valle. en el Estadio Municipal de calle Naciones Unidas 1700. Los partidos comienzan a partir de las 10 y se juega en todas las categorías.

Domingo de teatro la ciudad

Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. Mazel Toc recorre esa historia desde el nacimiento hasta hoy: ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC atraviesa la adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar una vida? La obra se realizará este domingo 2 de agosto a las 16 en el Centro Cultural Israelita cito en calle Hipólito Yrigoyen 162. Las entradas pueden adquirirse en Orígenes (España 142) o comunicándose al 2994188253.

Para quienes deseen cerrar el fin de semana con danza, se presenta a las 20: ''¿Por qué no? – Villanos''

El show está a cargo de los profesores y el staff de los Talleres Barriales del Centro Municipal y es un espectáculo de danza que invita a descubrir el lado más audaz y desafiante de los personajes que todos conocemos. Una puesta en escena con coreografías, interpretación y mucha energía que tendrá ritmos como tango, clásico, entre otros.

Destinado a público mayor de 13 años (los menores pueden ingresar únicamente acompañados por un adulto), la entrada es gratuita y las mismas se pueden retirar con anticipación en el Cemud de calle O´Higgins 61.

Obra teatral a beneficio de la Fundación Siendo

¿Qué pasa con Sebastián? llega a la Casa del Escritor (Fernández Oro 501) con una función a beneficio organizada junto a la Fundación Siendo. Una obra que invita a reír, emocionarse y reflexionar sobre los vínculos, los silencios y esas verdades que, tarde o temprano, salen a la luz. Esta presentación cuenta con la actuación de Laura Collavini y Javier Tarditi; y la dirección de Pablo Donato.

Las entradas tienen un costo de $20.000 y se pueden reservar al: 299- 4153212.

Todo lo recaudado será destinado a continuar con la construcción del predio Santa Elena, un espacio impulsado por Fundación Siendo que estará dedicado a la educación ambiental, la inclusión y el desarrollo de proyectos para la comunidad.

Atletismo: Apronte para participar de la próxima Maratón de Buenos Aires

El domingo 2 de agosto a partir de las 9, la Escuela Municipal de Corredores realiza un apronte de 14 km. a modo de entrenamiento, para participar de la próxima Maratón de Buenos Aires edición 2026. El apronte también denominado rodaje o simulación de carrera es un paso fundamental de los planes de preparación física y mental para carreras largas.

El recorrido iniciará en Parque Rosauer, continuará por Alem y luego por calle Espinosa, un recorrido que comprenderá alrededor de 2 horas. Participan cerca de 100 personas entre alumnos/as de la Escuela y otros equipos locales.

Acompañarán el desarrollo del entrenamiento personal de la Dirección de Tránsito.

El Maratón de Buenos Aires es la carrera más rápida de Latinoamérica y atrae a miles de corredores de diferentes partes del mundo, este año se realizará el 20 de septiembre con largada y meta en la Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo. El recorrido de la Maratón de Buenos Aires cubre los 42,195 kilómetros oficiales por las principales avenidas de la ciudad, en un trazado certificado, rápido y con muy poco desnivel.

También se compone de una Media Maratón (21K), que se llevará a cabo el domingo 23 de agosto, desde la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

El tiempo acompaña una agenda para todos los gustos

El verdadero punto de quiebre de la semana llegará durante la jornada del viernes 31 de julio. A medida que el viento rote hacia el sector sudoeste, la intensidad de las ráfagas irá en aumento gradual en la capital neuquina, Plottier y Centenario.

Se espera un cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto. Respecto de las mínimas, se estiman entre 8°C a 10°C y máxima de 16°C.

Sábado y domingo: comienza un fresco agosto

El arranque del fin de semana mantendrá la tónica invernal con cielo cubierto y un marcado descenso de los valores máximos. Para el sábado 1 de agosto, el cuadro meteorológico señala una máxima de tan solo 14ºC vientos del sudeste oscilando en los 35 km/h

El domingo ofrecerá un alivio en cuanto a la fuerza del viento, pero consolidará el frío en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Aunque la máxima llegará a los 16 °C con cielo mayormente despejado hacia la noche, el frio se hará sentir con fuerza: la mínima caerá a 1°C, generando un ambiente helado sobre el suelo valletano que exigirá mantener encendida la calefacción. En cuanto al viento será moderados con algunas ráfagas más fuertes durante la jornada.