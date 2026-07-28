Tourette, risas y emoción: "Mazel Toc" llega a Cipolletti

Nico tiene Tourette. Desde niño su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas y aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? Hoy nos cuenta su historia en la previa a su arribo a la ciudad de Cipolletti

Existen historias que merecen ser contadas. Sobre todo, aquellas que empiezan con un miedo y terminan arriba de un escenario porque ahí, ocurre la magia . Esa es, quizás, la mejor manera de narrar el camino de Nicolás Litman , el actor que decidió contar su propia vida profundizando el Tourette, el TOC, su vida espiritual dentro del judaísmo, el bullying escolar y la cotidianeidad con familia de por medio. En los próximos días ese biodrama unipersonal llamado '' Mazel Toc '' estará en Cipolletti .

Tenía tan solo 4 años cuando se enteró que tenía '' síndrome de Tourette '', un t rastorno neurológico crónico caracterizado por múltiples tics motores y al menos un tic vocal que se manifiestan antes de los 18 años y duran más de un año. En la teoría, podría sintetizarse así pero cuando se atraviesa una vida con ello, las cosas cambian y fue justamente el arte, lo que lo impulsó a ser protagonista de su propia historia pero en escenarios. Su producción en escena invita a reflexionar, ¿hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar una vida?

Con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Litman dialogó con LM Cipolletti y se animó a mostrarse tal cual es, en un relato atravesado por preguntas, risas, golpes y resiliencia, o como prefiere decir él, los ''aprendizajes'', nos cuenta su historia.

El teatro y la vida: la vida hecha teatro

Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. Mazel Toc recorre esa historia desde el nacimiento hasta hoy: ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC atraviesa la adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar una vida?

Muerta la vergüenza, nace el deseo de subirse al escenario

La historia detrás de la obra tiene tanto de emoción como la obra misma porque hay un condimento indispensable para la vida misma: la amistad. Nicolás Litman y Fernando Ricco se conocieron en 2014, en una escuela de teatro. Durante años hablaron de proyectos juntos que nunca terminaban de concretarse, hasta que en 2019 Fernando lanzó una idea que cambiaría todo: "Tenemos que escribir una obra de teatro sobre tu vida con el Síndrome de Tourette. La gente tiene que conocer tu historia". Nicolás retrucó desde el miedo a la exposición diciendo: "¿A quién puede interesarle mi vida?".

El click definitivo llegaría cinco años más tarde, cuando Nicolás fue a ver El Equilibrista, el unipersonal de Mauricio Dayub, y pensó: "El que hace una obra así, se recibe de actor". Días después, caminando por Villa Crespo, entendió qué historia quería contar. Llamó a Fernando y le hizo la pregunta que faltaba: "¿Querés dirigir el unipersonal sobre mi vida con Tourette?".

Así arrancó un proceso creativo de cuatro meses, entre cafés, audios de WhatsApp y horas escribiendo, borrando y reescribiendo, hasta descubrir que la obra no hablaba solo del Tourette, sino también del judaísmo, el bullying escolar, la inserción laboral, la amistad y la vida cotidiana de una familia con un hijo neurodivergente.

En agosto de 2025 le presentaron el proyecto a Sebastián Kirszner, referente del teatro judío en Argentina, quien tras leer la pieza no pudo contener la emoción y ofreció su sala, La Pausa Teatral, sumándose como productor. Después de meses de ensayos, pruebas, risas y emoción, Mazel Toc tomó forma definitiva: la obra con la que Fernando, Nicolás y Sebastián sueñan con inspirar a otros, y con la que Nicolás Litman anhela, finalmente, recibirse de actor.

Un actor con oficio y varias pantallas encima

Nicolás Litman estudia actuación desde los 13 años, formado con profesores como Luis Agustoni, María Onetto y Pablo Navarro, y en escuelas como La Odisea, Sportivo Teatral y Timbre 4. Pasó por obras como Una mujer amaestrada, La fiesta, La gaviota y Los cuentos de Hoffman —esta última nada menos que en el Teatro Colón—. En TV se lo vio en tiras como Argentina, tierra de amor y venganza, Sos mi hombre, Solamente vos y Vecinos en guerra, y en cine participó de El gran combo, El crítico y Cara de queso. También protagonizó campañas publicitarias.

Por qué no perdérsela

Luego de este repaso, claro está que ''Mazel Toc'' no es historia de un síndrome: es la historia de un hombre que recopiló su vida y se muestra por completo cuando se prenden las luces y eso, incluye humor, amor y dolor. Nicolás habla de la identidad que lo atraviesa, de cómo transforma lo que ha dolido en una sonrisa y de cómo tomarse lo que nos convoca en la vida. Mazel Toc es teatro porque remueve, hace reír, cuestiona y desafía.

A todo eso y más invita a la ciudad de Cipolletti; a ser parte de este viaje íntimo, y sin dudas, es una cita que vale la pena no dejar pasar.

La obra se realizará este domingo 2 de agosto a las 16 horas en el Centro Cultural Israelita cito en calle Hipólito Yrigoyen 162. Las entradas pueden adquirirse en Orígenes (España 142) o comunicándose al 2994188253

Esta obra fue recomendada por es el padrino de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, Mauricio Dayub. el actor un rol que asumió tras interpretar a un personaje con este trastorno en la exitosa obra teatral Toc Toc. Además, es el protagonista de ''El Equilibrista'', obra que inspiró a Nicolás Litman.