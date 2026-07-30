Desplegaron un operativo sorpresa con canes en la Ruta 22: el dato que dejó el procedimiento

La Policía reforzó los controles en rutas y accesos de Allen. Hubo vehículos inspeccionados, personas identificadas e infracciones.

El procedimiento se desarrolló entre la mañana y el mediodía en tres sectores del Alto Valle. Foto: Archivo.

La Policía de Río Negro llevó adelante un amplio operativo preventivo en distintos puntos estratégicos de Allen con el objetivo de reforzar la seguridad y fortalecer la presencia policial en las rutas y accesos de mayor circulación .

El procedimiento se desarrolló entre la mañana y el mediodía y alcanzó tres sectores clave: la Ruta Provincial 65 , en las intersecciones con calle J. Tarifa y calle 4, y la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1.198.

Como resultado de los controles, los efectivos fiscalizaron 55 vehículos , identificaron a 67 personas y confeccionaron siete infracciones policiales por distintos incumplimientos detectados durante las inspecciones.

Las tareas permitieron verificar la documentación de conductores y vehículos, además de reforzar el cumplimiento de las normas vigentes para mejorar la seguridad vial.

Participaron distintas áreas especializadas

Del operativo participaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, personal de la División Canes y de la Planta de Verificación de Automotores, lo que permitió realizar controles integrales orientados tanto a la identificación de personas como a la detección de posibles irregularidades en los vehículos.

La articulación entre las distintas unidades amplió el alcance de las inspecciones y permitió cubrir los accesos de mayor movimiento en la ciudad.

Operativos que continuarán en la región

Desde la Policía indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de las acciones preventivas que se desarrollan de manera permanente en rutas y accesos estratégicos de Río Negro.

El objetivo es reforzar la prevención, aumentar la presencia policial y promover una circulación más segura para quienes transitan por Allen y el resto de la región.