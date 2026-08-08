Tragedia en Bariloche: una nena de 3 años murió al caer un auto al lago Nahuel Huapi

El fatal siniestro ocurrió este sábado en Bariloche. Los padres de la menor lograron salir del auto pero no pudieron rescatarla.

Cercanías de la escena de la tragedia. Foto Euge Neme, El Cordillerano.

Una nena de 3 años murió este sábado luego de que el vehículo en el que se encontraba se desbarrancara en el kilómetro 15 de la Avenida Exequiel Bustillo , en Bariloche .

La tragedia vial generó una fuerte conmoción y motivó el despliegue de un amplio operativo de emergencia, del que participan distintos organismos para trabajar en el lugar y asistir en las tareas de rescate.

De acuerdo con los primeros trascendidos, el cuerpo de la pequeña habría quedado a unos 25 metros de profundidad, aunque la información deberá ser confirmada oficialmente por los organismos que intervienen en el operativo.

Operativo de rescate en la zona del Nahuel Huapi. Foto Eugenia Neme.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo el despiste y posterior desbarranco del vehículo. Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el hecho.

El operativo continúa en el sector, mientras se aguarda información oficial sobre la dinámica del accidente y la identidad de las personas que se encontraban en el automóvil.

La madre fue trasladada al Hospital tras la tragedia

Por su parte, la madre de la niña fue trasladada de urgencia al Hospital San Carlos, donde permanece bajo atención médica recibiendo asistencia por los golpes sufridos y realizándose estudios preventivos para determinar la gravedad de sus lesiones.

Otra imagen en la zona de la tragedia. Foto Bariloche2000

Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación judicial y policial. Por el momento, la hipótesis principal apunta a que la presencia de hielo en la cinta asfáltica provocó la pérdida total de adherencia del vehículo, desencadenando la tragedia en una de las arterias más transitadas de Bariloche.