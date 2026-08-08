Más conectividad aérea y beneficios para recorrer la costa rionegrina

Aerolíneas Argentinas ampliará las frecuencias semanales para fortalecer el turismo en la Costa Atlántica rionegrina. Además, quienes viajen hasta el 30 de septiembre podrán acceder a beneficios exclusivos.

Desde este lunes, Aerolíneas Argentinas aumentará frecuencias para conectar la costa atlántica de Río Negro.

La capital rionegrina dará un paso clave en materia de conectividad aérea a partir del próximo lunes, cuando se incorporen nuevas frecuencias que permitirán fortalecer el vínculo con Buenos Aires y potenciar el desarrollo turístico y productivo de toda la región.

Desde la próxima semana, Viedma contará con seis frecuencias semanales hacia Aeroparque, lo que representa un incremento del 50% en la conectividad aérea . La medida es resultado de una gestión conjunta encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck junto a organismos provinciales.

La ampliación se concretó a partir del trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Ente Mixto de Promoción Turística ( ENVITUR ) y la Agencia de Turismo de Río Negro ( ATUR ), con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes y facilitar los viajes.

Con vuelos distribuidos en horarios de mañana y tarde, la nueva programación permitirá una mayor flexibilidad para organizar viajes de trabajo, escapadas turísticas o estadías prolongadas, ampliando las opciones para quienes eligen la capital provincial como destino.

Aerolíneas Argentinas incrementa las frecuencias aéreas para potenciar el turismo de la Costa Atlántica.

Viedma, puerta de entrada a la costa rionegrina

La ciudad se consolida como un punto estratégico para recorrer la Costa Atlántica. Desde allí, los visitantes pueden acceder a destinos como El Cóndor, la desembocadura del río Negro y el Camino de la Costa, que conecta playas, acantilados y áreas naturales.

El recorrido permite continuar hacia localidades como San Antonio Este, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas, integrando una oferta turística diversa que combina naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre durante todo el año.

En ese sentido, la secretaria de Turismo de Río Negro, Sol Canalda, destacó el impacto de la medida: “Estas nuevas frecuencias permiten pensar a Viedma como una puerta de entrada a toda la Costa Atlántica. Quienes llegan en avión pueden recorrer el Camino de la Costa, encontrarse con las ballenas en el Golfo San Matías y descubrir propuestas de naturaleza, gastronomía y aventura en distintos destinos de la región”.

El 14 de agosto comienza la temporada de avistaje de ballenas en Río Negro.

Temporada de ballenas y promoción turística

La ampliación de vuelos coincide con el inicio de la temporada de avistaje de ballenas en Las Grutas, prevista para el 14 de agosto. La llegada de la ballena franca austral al Golfo San Matías se presenta como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Este fenómeno natural no solo suma una experiencia única para los visitantes, sino que también impulsa la promoción de la costa rionegrina como destino durante todo el año, más allá de la temporada estival.

Además, quienes viajen en la ruta Buenos Aires–Viedma con Aerolíneas Argentinas podrán acceder a beneficios turísticos presentando su tarjeta de embarque hasta el 30 de septiembre, con descuentos en alojamientos, excursiones y alquileres de vehículos.

Impacto en la economía y el sector productivo

La mejora en la conectividad aérea también tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico de la provincia. Canalda remarcó que “el movimiento de las empresas en base a los proyectos productivos que tiene Río Negro” es un factor clave para entender la importancia de estas nuevas frecuencias.

“Contamos con muchos viajes corporativos y esto va de la mano con la generación de empleo y el desarrollo económico que atraviesa nuestra provincia”, agregó la funcionaria, al destacar el rol estratégico del transporte aéreo.

Los vuelos semanales se incrementan en la ruta aérea Buenos Aires - Viedma.

Nuevos horarios y más opciones para viajar

Los vuelos operarán los lunes, martes y jueves con salida desde Aeroparque a las 7 y llegada a Viedma a las 8.45, mientras que el regreso será a las 9.25 con arribo a Buenos Aires a las 11.

En tanto, los miércoles, viernes y domingos, la salida será a las 15.20 con llegada a las 17.05, y el regreso partirá a las 17.45 para arribar a Aeroparque a las 19.20, ofreciendo así opciones adaptadas a diferentes necesidades.

Con esta nueva programación, Viedma fortalece su rol como nodo estratégico en la región, ampliando las alternativas para turistas y viajeros de negocios, y consolidando a la Costa Atlántica rionegrina como un destino atractivo durante todo el año.