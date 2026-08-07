Río Negro dio el primer paso para crear la Alerta Sofía y agilizar la búsqueda de menores

Legisladores aprobaron en primera vuelta el proyecto que busca darle mayor celeridad a las activaciones ante desaparición de menores de 18 años en la provincia.

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta la implementación del Alerta Sofia.

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que busca establecer un protocolo provincial para agilizar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o extraviados que se encuentren en situaciones de extrema gravedad o riesgo inminente.

La iniciativa apunta a reducir los tiempos de respuesta del Estado y coordinar, desde los primeros momentos, la intervención de organismos policiales, judiciales, sanitarios, municipales y de emergencia. El objetivo central es evitar demoras que puedan resultar determinantes para encontrar a la persona.

El proyecto fue presentado por Juan Martín y acompañado por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo. La propuesta deberá atravesar ahora una segunda instancia legislativa antes de convertirse definitivamente en ley provincial.

Las denuncias deberán recibirse de inmediato

Uno de los principales puntos de la iniciativa establece que todas las denuncias por desaparición deberán ser recibidas inmediatamente por las dependencias policiales, judiciales o administrativas correspondientes.

La norma elimina la posibilidad de exigir un plazo mínimo de espera antes de iniciar una búsqueda. Tampoco será necesario acreditar previamente circunstancias especiales para que una denuncia sea tomada por las autoridades.

La negativa o demora injustificada para recibir una denuncia será considerada una falta grave. Una vez formalizada, deberán comenzar de manera inmediata las actuaciones destinadas a localizar, encontrar y resguardar a la persona desaparecida.

Otro de los aspectos centrales establece que la posible activación de la Alerta Sofía deberá ser evaluada dentro de las tres horas posteriores a la denuncia. Sin embargo, podrá disponerse inmediatamente si existe peligro inminente para la vida o integridad de la persona.

También contempla una activación inmediata cuando la persona desaparecida tenga alguna discapacidad. De esta manera, el proyecto busca que las características particulares de cada caso sean consideradas desde el comienzo de la intervención estatal.

Qué condiciones deberán cumplirse para activar la alerta

El sistema estará destinado a personas menores de 18 años cuando exista una denuncia formal y se presuma que atraviesan una situación de riesgo grave.

Además, deberán existir datos suficientes que permitan identificar a la persona buscada y deberá considerarse que la difusión pública de la información puede contribuir efectivamente a encontrarla.

La propuesta establece una serie de medidas iniciales para evitar que cada organismo actúe de manera aislada. Entre ellas figura la intervención del Ministerio Público Fiscal y la consulta simultánea en distintos puntos estratégicos.

Hospitales, dependencias policiales, terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos estarán incluidos dentro de las primeras verificaciones. También se prevé revisar cámaras públicas y privadas y utilizar los sistemas de videovigilancia disponibles.

El protocolo contempla además la comunicación inmediata con organismos de otras provincias. En particular, se prevé establecer contacto con Neuquén, Chubut, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires cuando las características del caso hagan necesaria una búsqueda que exceda los límites provinciales.

Cuando corresponda, también podrá solicitarse la colaboración de fuerzas federales para ampliar las tareas de localización y garantizar una respuesta coordinada en todo el territorio involucrado.

Estefania Petrella

Equipos especializados y tecnología para la búsqueda

La Policía de Río Negro deberá conformar equipos especializados para intervenir ante este tipo de situaciones. La estructura podrá incluir brigadas de investigación y rurales, unidades caninas, grupos de rescate, drones y otros recursos disponibles.

También podrán participar Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y organismos de emergencia. La intención es que todos los recursos puedan movilizarse de manera coordinada y simultánea desde las primeras horas de una desaparición.

La tecnología tendrá un rol fundamental dentro del protocolo. Una vez activada la alerta, la información podrá difundirse mediante redes sociales oficiales, aplicaciones, mensajería móvil, medios de comunicación y páginas institucionales.

También se contempla la utilización de cartelería electrónica ubicada en rutas, aeropuertos y terminales. La Provincia podrá además firmar convenios con empresas tecnológicas y de telecomunicaciones para enviar avisos inmediatos y geolocalizados.

Una Mesa Provincial y una línea de atención permanente

El proyecto también crea una Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos. Este espacio tendrá como objetivo articular la actuación de las distintas instituciones que intervienen en las búsquedas.

A su vez, la iniciativa establece una línea telefónica gratuita, permanente y disponible durante las 24 horas. El mecanismo busca facilitar la recepción de información y garantizar que exista un canal disponible en cualquier momento.

Para los autores del proyecto, la creación de un protocolo provincial permitirá ordenar recursos que ya existen y utilizarlos de manera más eficiente, evitando que distintas instituciones desarrollen búsquedas independientes sin una coordinación central.

Estefania Petrella

“Todos trabajan al mismo tiempo”

El legislador Juan Murillo Ongaro sostuvo que la propuesta no debería generar diferencias políticas porque, según explicó, existe consenso sobre la necesidad de que el Estado actúe con rapidez cuando desaparece un menor.

“Todos estamos convencidos de que cuando se pierde un menor, el Estado tiene que poner todas las herramientas necesarias y de la manera más eficiente”, afirmó durante el tratamiento de la iniciativa.

Murillo Ongaro explicó que el proyecto no pretende necesariamente crear nuevos mecanismos de búsqueda, sino organizar los recursos existentes para que puedan utilizarse de forma simultánea y coordinada. “La diferencia es que con este sistema trabajan al mismo tiempo la seguridad, la Justicia, la salud, los municipios y la tecnología”, señaló el legislador, quien cuestionó los esquemas de actuación secuencial que pueden generar demoras.

Según explicó, actualmente cada organismo puede comenzar su intervención de manera independiente. El nuevo protocolo pretende modificar esa dinámica para que las distintas áreas actúen simultáneamente desde el momento en que se recibe la denuncia.

El rol de la información durante las primeras horas

La propuesta también busca ordenar la circulación de información durante una búsqueda. Las redes sociales pueden convertirse en una herramienta clave para localizar a una persona, aunque una difusión desorganizada puede generar dificultades para las autoridades.

Murillo Ongaro destacó que, ante la desaparición de un menor, familiares y ciudadanos suelen compartir fotografías y datos rápidamente. Sin embargo, consideró necesario que esa circulación pueda organizarse mediante un mecanismo oficial y coordinado.

“Cuando desaparece un menor todos empezamos a publicar y compartir datos, pero esa sobreinformación también puede afectar la búsqueda”, explicó. En ese sentido, sostuvo que el protocolo permitirá ordenar la difusión y mejorar el seguimiento de la información.

La utilización de herramientas tecnológicas y sistemas de geolocalización aparece así como uno de los principales componentes de la iniciativa. La intención es aprovechar la capacidad de alcance de los teléfonos celulares, las redes sociales y los medios de comunicación.