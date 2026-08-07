Indignación de familia víctima de un robo en Bariloche: "Juntamos peso por peso todo el año para venir a disfrutar"

Ahora, entrerrianos fueron blanco de la delincuencia e hicieron pública su amargura e impotencia. Días pasados le ocurrió lo mismo a una familia brasileña.

Lo que eran unas vacaciones soñadas se convirtieron en una auténtica pesadilla . Un nuevo hecho de inseguridad en plena temporada invernal en Bariloche genera bronca e indignación . Ahora, una familia de turistas oriunda de Entre Ríos fue víctima de un robo en el que delincuentes no solo se llevaron sus costosos equipos de esquí , sino también las provisiones y la comida que había comprado para pasar sus días de descanso.

El ilícito ocurrió en las últimas horas, cuando los asaltantes aprovecharon un descuido o vulneraron la seguridad del lugar para sustraer el material deportivo y la mercadería. Las víctimas se encontraron con la traumática escena al regresar al lugar y constatar que se habían llevado prácticamente todo lo de valor.

" No se puede entender tanta maldad; uno junta peso por peso durante todo el año para poder venir a disfrutar de unos días en la nieve con la familia y te encontrás con esto. No solo te arruinan económicamente con lo que cuestan los equipos, sino que hasta la comida de la heladera se llevaron. Te da un despojo y una impotencia terrible", declaró Leo Tolosa al medio El Seis con profunda indignación el damnificado.

Indignación y pedido de respuestas

El turista entrerriano remarcó el amargo sabor que le deja esta experiencia en uno de los destinos turísticos más importantes del país: "Uno viene a Bariloche buscando descansar y pasar la bien, pero volver al alojamiento y ver que te sacaron hasta lo que ibas a comer te da mucha bronca. La sensación de inseguridad y desamparo es total".

Efectivos de la Policía de Río Negro tomaron la denuncia correspondiente e iniciaron las actuaciones para intentar dar con los responsables y recuperar lo sustraído. En tanto, las autoridades y el damnificado apelan a la solidaridad de la comunidad para no comprar equipamiento de esquí de origen sospechoso en redes sociales o sitios de venta informal, una vía habitual para la comercialización de elementos robados.

Un antecedente cercano

Al igual que los entrerrianos, también vivieron un mal momento en Bariloche días pasados turistas provenientes de Brasil, luego de convertirse en víctimas de un hecho de inseguridad en el que les sustrajeron la totalidad de sus pertenencias y documentación mientras almorzaban en un local gastronómico de la ciudad.

El indignante suceso ocurrió en horas del mediodía, cuando los visitantes estacionaron el vehículo en el que se movilizaban para ingresar a comer. Al regresar al rodado tras finalizar el almuerzo, advirtieron la amarga sorpresa: delincuentes habían violentado las puertas del vehículo para llevarse valijas, bolsos de mano, prendas de vestir de abrigo y documentación personal indispensable para su regreso a casa.

Según trascendió, el robo se habría perpetrado en cuestión de minutos, una modalidad que genera fuerte alarma en la zona urbana y comercial de la ciudad, donde frecuentemente se investiga el uso de inhibidores de alarma o inteligencia previa por parte de los delincuentes.

Tras percatarse del ilícito, los damnificados radicaron de inmediato la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional. Personal policial montó un operativo en la zona y comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, con el objetivo de identificar el accionar de los sospechosos y la posible presencia de vehículos de apoyo.