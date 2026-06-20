El robo de patota de menores a una familia de turistas brasileños en Bariloche que indigna y avergüenza

Video. Tienen entre 14 y 17 años. Acorralaron la familia y le hicieron vivir una pesadilla. "Seguro no vuelven más", lamentó un vecino.

Un violento episodio alteró la tranquilidad del centro de Bariloche cuando una familia de turistas brasileños fue acosada y asaltada por una patota de ladrones precoces. Gracias al rápido aviso de una trabajadora local y al inmediato accionar policial, el robo terminó con cinco menores demorados y la recuperación de las pertenencias sustraídas. Durante este fin de semana, salió a la luz el video que registró el accionar de los agresores y genera indignación y vergüenza ajena.

El repudiable incidente, ocurrido la semana pasada, tuvo lugar en la concurrida intersección de las calles Mitre y Palacios . La alerta inicial fue dada por la empleada de un local comercial de la zona, quien se comunicó con la Policía para denunciar un fuerte disturbio en la vía pública.

Según el relato de la trabajadora, un grupo compuesto por aproximadamente diez jóvenes (entre los que se encontraban varios menores de edad) comenzó a seguir y molestar a la familia extranjera. En medio de gritos, forcejeos y amenazas, los agresores lograron arrebatarle la campera al padre de familia.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con el damnificado, un turista de nacionalidad brasileña de 40 años. La víctima confirmó que le habían robado una campera de color gris y blanca y, para facilitar la búsqueda, le proporcionó a los agentes una fotografía de la prenda.

Operativo, persecución y forcejeos

Con la descripción y la imagen aportada, el personal policial desplegó un rápido recorrido por las inmediaciones del centro. El operativo dio sus frutos en la esquina de Elflein y Frey, donde lograron interceptar a un joven que llevaba puesta la campera denunciada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2068385902494188003&partner=&hide_thread=false ENCERRARON A UNA FAMILIA DE TURISTAS BRASILEÑOS Y LE ROBARON EN PLENO CENTRO DE BARILOCHE. pic.twitter.com/xEj8cZlFlD — Real Time (@RealTimeRating) June 20, 2026

Al ser abordado por los uniformados, el menor entregó la prenda voluntariamente, aunque se negó rotundamente a proporcionar sus datos personales. La situación escaló rápidamente cuando los agentes intentaron trasladarlo a la unidad policial. En ese momento, otro adolescente de 17 años intervino y comenzó a forcejear con el personal policial para evitar el arresto.

Aprovechando la confusión y el caos del momento, el primer sospechoso logró escapar, mientras que el joven de 17 años que entorpeció el procedimiento fue inmediatamente demorado.

Intervención institucional y resolución legal

Tras el operativo, informó el diario El Cordillerano, el saldofue de cinco menores de entre 14 y 17 años demorados. En el caso del adolescente trasladado a la dependencia policial, se dio rápida intervención al médico policial y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Finalizadas las actuaciones de rigor, el menor fue entregado al organismo de protección.

Más tarde, el turista asaltado se hizo presente en la Comisaría Segunda del Centro Cívico para radicar la denuncia formal. Sin embargo, el hombre dejó en claro que no tenía intención de impulsar una acción judicial, dándose por satisfecho con el hecho de que la Policía había logrado recuperar y restituir su campera.

Finalmente, todo lo actuado fue elevado e informado al fiscal Miranda, quien dispuso la revisión de las actuaciones, dando por cerrado el circuito al haberse recuperado el elemento denunciado y al no haber instancia penal por parte de la víctima.