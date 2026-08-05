Llega a Cipolletti un operativo que entregará anteojos gratis: quiénes pueden acceder y dónde atenderán

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El programa Enfocar recorrerá distintos barrios con controles oftalmológicos y entrega gratuita de lentes. Conocé el cronograma completo.

El intendente Rodrigo Buteler , junto al ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena , anunció la llegada del programa provincial Enfocar RN a Cipolletti .

Durante agosto y los primeros días de septiembre, una unidad móvil recorrerá distintos puntos de la ciudad para brindar atención oftalmológica gratuita, con turnos por orden de llegada, de 9 a 14 .

El operativo busca acercar la salud visual a quienes más lo necesitan y resolver la mayoría de las consultas en el mismo lugar.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La atención estará destinada a:

Niños y adolescentes de 6 a 18 años.

Adultos mayores de 60 años.

Personas con discapacidad (sin límite de edad).

Pacientes oncológicos.

Pacientes diabéticos.

Para recibir la atención será necesario presentar DNI o Certificado Único de Discapacidad (CUD), según corresponda.

Controles y anteojos sin costo

A través del programa, los vecinos podrán acceder a:

Controles de agudeza visual.

Exámenes clínicos oftalmológicos.

Entrega gratuita de anteojos graduados.

Desde la Provincia indicaron que el objetivo es resolver cerca del 80% de los casos durante el mismo operativo, evitando traslados y agilizando el acceso a una solución.

Además, las prestaciones quedarán registradas mediante un sistema digital desarrollado por ALTEC SE, lo que permitirá realizar un seguimiento personalizado de cada paciente.

El cronograma completo en Cipolletti

Las atenciones se realizarán de 9 a 14, por orden de llegada, en los siguientes lugares:

Agosto

12, 13, 14 y 15: Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).

17 y 18: Escuela N° 285 (Barrio Martín Fierro).

19 y 20: Punto Digital (Delegación Municipal Distrito Vecinal Noreste, Domingo Savio y Las Jarillas).

21 y 22: Sindicato de la Fruta (Primeros Pobladores 1150).

24: CPC Costa Norte.

25: CPC Costa Sur.

26: CPC Labraña.

27 y 28: CPC Ferri (La Alianza y Tulipanes).

31: Isla Jordán (Predio de Camioneros, calle Julio Dante Salto).

Septiembre

1 y 2: Centro de Jubilados de Balsa Las Perlas.

3: CPC Santa Elena.

4 y 5: Gimnasio N° 1 (Mengelle casi Circunvalación-Illia).

7 y 8: Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).

Una propuesta para garantizar el acceso a la salud visual

Enfocar RN es un programa provincial que utiliza consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos móviles para reducir las barreras económicas y geográficas que dificultan el acceso a la salud visual.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro busca garantizar controles, diagnósticos y la entrega de anteojos de manera gratuita, promoviendo la inclusión y mejorando la calidad de vida de miles de vecinos.