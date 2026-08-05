Le encontraron un arma de guerra en un allanamiento y evitó el juicio: qué deberá hacer en Cipolletti

Aceptó los cargos por tener un arma de guerra sin autorización. Deberá cumplir reglas de conducta y hacer un aporte al Hospital de Cipolletti.

El hecho investigado ocurrió el 14 de febrero, durante un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Esperanza. Foto: Archivo.

Un hombre acusado de tenencia ilegal de un arma de guerra evitó llegar a juicio tras aceptar los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal. A cambio, deberá cumplir una serie de condiciones durante un año y realizar un aporte económico a la cooperadora del Hospital de Cipolletti.

La imputación fue presentada este martes por la fiscal adjunta Laura Olea , quien le atribuyó el delito de tenencia de arma de guerra en calidad de autor.

El hecho investigado ocurrió el 14 de febrero , durante un allanamiento ordenado por la jueza Sonia Martín en una vivienda del barrio Costa Esperanza , en Las Perlas .

La pistola que secuestró la Policía

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Subcomisaría 82. Durante la requisa, los policías encontraron en uno de los dormitorios una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, junto con dos cargadores.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre tenía el arma sin contar con la autorización legal correspondiente ni ser legítimo usuario.

Por qué no irá a juicio

Tras reconocer los cargos, la defensa oficial, a cargo de Horacio Briges Doyhenard, solicitó la suspensión del juicio a prueba, un beneficio previsto para determinados delitos.

La medida fue concedida porque la pena prevista para este delito es inferior a tres años de prisión, el imputado no tiene antecedentes penales y aceptó reparar el daño mediante un aporte económico.

La jueza Sonia Martín hizo lugar al pedido y fijó un plazo de un año para el cumplimiento de las condiciones.

Las condiciones que deberá cumplir

Para mantener el beneficio y evitar el juicio, el imputado deberá:

Entregar el arma secuestrada.

Realizar un aporte económico a la cooperadora del Hospital de Cipolletti, en dos cuotas.

Fijar domicilio.

No cometer nuevos delitos.

Presentarse cada dos meses a firmar en la comisaría de Las Perlas.

Abstenerse de consumir alcohol y drogas en la vía pública.

Si incumple cualquiera de estas condiciones, la suspensión del juicio podría ser revocada y el proceso penal continuará hasta la realización del debate oral.