Un hombre fue imputado por amenazar con un cuchillo a dos personas luego de un altercado vehicular ocurrido en diciembre de 2025 en la comarca andina.

Discutieron en la calle, les cruzó el auto y las amenazó con un cuchillo carnicero.

Un hombre fue imputado formalmente por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma , luego de protagonizar un violento altercado vehicular en San Carlos de Bariloche . La investigación penal preparatoria, según lo resuelto por la Justicia , se extenderá durante cuatro meses .

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal adjunta Celeste Aparicio, el hecho se registró el 7 de diciembre de 2025 , alrededor de las 21:30, en la vía pública sobre la calle Frey, cerca de la intersección con Tiscornia. Tras suscitarse un conflicto de tránsito, el acusado habría interceptado el vehículo en el que se desplazaban las dos personas denunciantes.

Cuando las víctimas descendieron de su rodado, el imputado habría bajado de su automóvil portando un cuchillo tipo carnicero, con una hoja de aproximadamente 15 centímetros de largo. Acto seguido, se habría dirigido hacia ellas lanzando amenazas de muerte y realizando movimientos amedrentadores con el arma blanca en dirección a una de las víctimas, provocándoles un temor fundado por su integridad física.

Encuadre legal y evidencias

La Fiscalía encuadró de manera provisoria la conducta en el delito de amenazas agravadas por el uso de arma, en calidad de autor, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 149 bis (primer párrafo, segundo supuesto) del Código Penal.

Entre los elementos probatorios presentados para sustentar los cargos se encuentran:

La denuncia formal radicada.

Las entrevistas testimoniales tomadas a ambas víctimas.

Un informe detallado elaborado por el Área de Investigaciones Judiciales, el cual permitió individualizar al imputado mediante cotejos fotográficos de su persona y del vehículo utilizado.

Posición de la defensa y medidas cautelares

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensora penal adjunta Diana Violante manifestó que no se oponía a la imputación ni al plazo de investigación requerido, aunque adelantó que la defensa trabajará en una teoría del caso diferente. A su vez, ambas partes coincidieron en que evaluarán la posibilidad de arribar a una solución alternativa que permita solucionar el conflicto de forma pacífica.

Finalmente, el juez de garantías Juan Pablo Laurence dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal preparatoria. Además, el magistrado dispuso que el imputado deberá cumplir con pautas de conducta estrictas: mantener actualizado su domicilio y número telefónico de contacto, comparecer ante cada citación de la Justicia y abstenerse de realizar cualquier acto de agresión, intimidación o acercamiento hacia las personas denunciantes.

Un hombre fue condenado en Bariloche por tenencia ilegal de armas de fuegos y objetos robados

Un hombre fue condenado en Bariloche a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad y tres hechos de encubrimiento. La causa principal se originó el 7 de mayo de 2026, cuando la Policía lo interceptó mientras circulaba en moto; al intentar escapar a pie y resistirse al arresto, los efectivos le secuestraron entre sus prendas un revólver calibre 22 apto para el disparo, para el cual no poseía autorización legal.

Además, la Justicia sumó a la condena los delitos de encubrimiento por una motocicleta, un iPad y diversos objetos robados que le fueron hallados durante un allanamiento realizado en su domicilio en julio de 2025. El juez Gregor Joos homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, declaró al acusado reincidente por contar con antecedentes penales previos y ordenó el decomiso y destrucción del arma de fuego, dejando la sentencia en firme de manera inmediata.