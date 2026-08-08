Mauricio Macri pasó por Bariloche, jugó al pádel y destacó el potencial turístico de la ciudad

El ex presidente de la Nación se encuentra en la ciudad cordillerana, volvió a esquiar tras 20 años en el Cerro Catedral y habló con la prensa local. ¿Qué dijo?

El expresidente Mauricio Macri visitó este viernes San Carlos de Bariloche y combinó actividades recreativas con definiciones sobre el presente del turismo local. Durante su estadía, también evitó referirse a temas políticos sensibles y opinó sobre la actualidad de Boca Juniors.

Macri aprovechó parte de la jornada para jugar al pádel en el Club Nahuel Huapi junto a un grupo de amigos, en una visita que se desarrolló sin alterar la dinámica habitual de la institución deportiva.

El exmandatario llegó acompañado por cuatro custodios, aunque su presencia no generó interrupciones en el funcionamiento del club. Socios y jugadores continuaron con sus rutinas habituales, en un clima de normalidad durante toda la tarde.

Antes de retirarse, el presidente del club, Ramón González, le entregó un obsequio institucional. Se trató de indumentaria deportiva y un mate con inscripciones del Club Nahuel Huapi, como recuerdo de su paso por el lugar.

Tras jugar al pádel, Macri fue abordado por periodistas de Bariloche. // Foto: gentileza

Regreso al cerro Catedral tras más de dos décadas

Durante el contacto con medios locales, Macri reveló que volvió a esquiar en el Cerro Catedral luego de más de veinte años sin visitar el principal centro de montaña de la región, una experiencia que lo sorprendió.

El expresidente destacó las mejoras que observó en la infraestructura del cerro y valoró el crecimiento registrado en las últimas décadas. Señaló que encontró un desarrollo significativo en comparación con su última visita al lugar.

Además, mencionó que recibió información sobre proyectos vinculados a la incorporación de nuevos medios de elevación, una iniciativa que, según indicó, podría potenciar aún más la capacidad operativa del centro invernal.

En ese sentido, consideró que estas inversiones permitirían ampliar la cantidad de visitantes y fortalecer la actividad turística, con impacto directo en la generación de empleo para los habitantes de Bariloche.

Video gentileza El Seis TV

Expectativas por nuevas inversiones

Macri subrayó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura turística para consolidar el posicionamiento internacional del destino. Remarcó que el crecimiento del Cerro Catedral es clave para sostener la competitividad de la ciudad.

También expresó su expectativa de que los proyectos en evaluación puedan concretarse en el corto o mediano plazo, lo que contribuiría a mejorar la experiencia de los visitantes y ampliar la oferta de servicios.

El exmandatario planteó que el desarrollo del turismo de montaña no solo beneficia al sector específico, sino que genera un efecto multiplicador en la economía local, impactando en comercios, gastronomía y servicios.

Evitó la polémica y habló de Boca

En su breve paso por Bariloche, Macri optó por no referirse a la marcha contra la Ley de Propiedad Privada, uno de los temas políticos recientes que generó debate en distintos sectores.

Sin embargo, sí se expresó sobre la situación de Boca Juniors, club del que fue presidente. Aseguró que “se está armando una buena alternativa” y reconoció que muchos hinchas se encuentran preocupados por el presente institucional.

Las declaraciones se dieron en un tono distendido, en línea con el carácter informal de su visita, que estuvo centrada principalmente en actividades recreativas y encuentros personales.

Bariloche y su proyección turística

Otro de los ejes abordados por Macri fue el potencial turístico de Bariloche, ciudad que definió como un destino con grandes posibilidades de crecimiento a lo largo de todo el año.

Si bien aclaró que no podía realizar un análisis integral de la provincia de Río Negro por el corto tiempo de su estadía, remarcó que la ciudad cordillerana tiene condiciones únicas para consolidarse aún más.

“Bariloche tiene un futuro gigantesco en el turismo, tanto en invierno como en verano; más en verano”, afirmó, al destacar la diversidad de propuestas que ofrece el destino más allá de la temporada de nieve.

La observación surgió tras su paso por el cerro Catedral, donde pudo apreciar el movimiento turístico propio del invierno. En ese contexto, insistió en la necesidad de seguir desarrollando la oferta para atraer visitantes durante todo el año.