Mauricio Macri ratificó su respaldo a los candidatos del PRO en Río Negro

Macri recibió en Buenos Aires a los candidatos del PRO en Río Negro. En las próximas semanas llegarán a la provincia importantes figuras del partido del ex presidente ¿Quiénes y en dónde estarán?

El ex presidente Mauricio Macri recibió en Buenos Aires a los postulantes del PRO por Río Negro , Juan Martin (candidato a senador nacional) y Martina Lacour (aspirante a diputada nacional), y les expresó un fuerte apoyo de cara a las elecciones legislativas del 26 octubre.

“Fue un encuentro para analizar la situación en las diferentes provincias, con los candidatos de cada distrito”, señaló Juan Martin tras la reunión. En ese marco, afirmó que “el PRO sigue siendo fuerte como equipo y es la mejor garantía para defender un rumbo de cambio” .

El dirigente rionegrino advirtió sobre el contexto económico y político actual: “ Frente a la volatilidad de los mercados y la incertidumbre de estos días, se valora más que nunca la seriedad y la responsabilidad que representa el PRO . No todo da igual. No podemos volver al pasado y, para eso, en octubre hay que elegir a los mejores”.

Por su parte, la candidata Lacour destacó la importancia del gesto del ex mandatario: “Este respaldo de Mauricio Macri significa mucho, porque muestra que somos parte de un proyecto nacional que defiende la coherencia y la transparencia en la política. En Río Negro queremos sumar nuestra voz para que el Congreso sea un lugar donde se discutan soluciones reales y no discursos vacíos”.

La candidata agregó que el desafío será transmitir un mensaje claro a la ciudadanía: “Necesitamos que la gente sepa que no todo da lo mismo. Hay un equipo, hay experiencia y convicción de que se puede gobernar con seriedad. Desde Río Negro vamos a trabajar para que cada región de la provincia tenga más oportunidades y para que la voz de los rionegrinos esté presente en las decisiones nacionales”.

Visitas de referentes del PRO a Río Negro

Desde el comando de campaña se adelantó que, además del apoyo explícito de Macri, distintas figuras nacionales del PRO desembarcarán en Río Negro para acompañar la campaña. Este jueves y viernes, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal visitará Viedma y Las Grutas, mientras que el fin de semana será el turno del senador Alfredo De Angeli en el Valle Medio.

En las próximas semanas también se prevé la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en actividades junto a los candidatos rionegrinos.

La salida del PRO de la alianza con LLA

El pasado 15 de agosto, apenas horas antes del cierre de listas, el PRO rionegrino sorprendió con su abrupta salida de la alianza con el partido de Javier Milei y apuntó a la lista y referentes de La Libertad Avanza de Río Negro.

El acuerdo, que llevó meses de negociaciones, se anunció después de muchas idas y vueltas antes del cierre del plazo para presentar alianzas y se rompió a horas del límite para oficializar las listas.

“Bancamos a (Javier) Milei, pero no nos vamos a juntar con delincuentes, vagos, ni paracaidistas”, sostuvieron en un comunicado oficial emitido desde el partido presidido en la provincia por Juan Martin.

El documento agregó que el acuerdo “se cayó porque quienes deciden el armado de listas quieren que acompañemos a delincuentes, vagos y paracaidistas, que seamos actores de reparto en una lista con lo peor de la política. Y si bien pensamos parecido en muchas cosas, no somos para nada iguales a esta gente”.