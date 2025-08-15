El PRO pegó el portazo y apuntó a la lista de LLA: "No nos vamos a juntar con delincuentes, vagos, ni paracaidistas"

La alianza entre el PRO y la LLA en Río Negro se rompió a horas del cierre de listas para las elecciones de octubre. Lo anunció el PRO con un duro comunicado.

La alianza política entre el PRO y La Libertad Avanza en Río Negro se negoció durante meses y duró un suspiro . El acuerdo se anunció después de muchas idas y vueltas antes del cierre del plazo para presentar alianzas y se rompió a horas del límite para oficializar las listas. La pelea por los lugares y la acusación del referente del PRO en Río Negro.

“Bancamos a (Javier) Milei, pero no nos vamos a juntar con delincuentes, vagos, ni paracaidistas”, sostuvo en un comunicado oficial emitido el partido presidido en la provincia con Juan Martin. El escrito fue difundido por el legislador provincial para anunciar la ruptura de la alianza.

El documento agregó que el acuerdo “se cayó porque quienes deciden el armado de listas quieren que acompañemos a delincuentes, vagos y paracaidistas , que seamos actores de reparto en una lista con lo peor de la política. Y si bien pensamos parecido en muchas cosas, no somos para nada iguales a esta gente”.

tortoriello juan martin.jpg

Desde el PRO no dieron nombres, lo que alimenta las dudas en torno a la postura del partido nacional. Pese al acuerdo, desde la LLA anticiparon que los principales lugares en la lista serían para dirigentes y militantes propios. El único extrapartidario que tendría lugar sería el cipoleño Aníbal Tortoriello, lo que pudo desencadenar en la ruptura.

Desde La Libertad Avanza Río Negro tampoco quisieron hacer declaraciones oficiales, pero referentes del partido dijeron que la nómina de candidatos a diputados y senadores del oficialismo nacional “está casi lista” y sólo espera “retoques finales”.

Esa nómina llevaría a la diputada Lorena Villaverde como primera candidata al Senado, junto al diputado Aníbal Tortoriello, en tanto que Damián Torres, apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro y en Neuquén, sería el primero para Diputados.

La postura del PRO en Río Negro

El comunicado del PRO expresó que “la semana pasada desde el PRO Río Negro firmamos un acuerdo sobre valores que compartimos distintos espacios políticos. Queríamos, incluso, confluir en una lista en común porque creemos que los que pensamos parecido tenemos que estar unidos contra el kirchnerismo. Pero esto no alcanza para derrotar al kirchnerismo. También hace falta llevar los mejores candidatos, los que van a defender el cambio cueste lo que cueste”.

“No somos iguales a gente a la que basta googlear para saber quiénes son. En estas condiciones, el PRO va a dejar este acuerdo”, enfatizaron.

Finalmente, plantearon que “nuestros valores siguen siendo los mismos y vamos a presentar candidatos que defiendan de verdad el cambio que necesitan los argentinos. Porque el acuerdo más importante es con los argentinos que quieren el cambio, pero con seriedad”.

La falta de espacios en los principales puestos de la lista y que LLA sí hiciera lugar a Tortoriello pudo desencadenar la ruptura. Tortoriello y Martín atravesaron una fuerte interna en el partido provincial tras las elecciones en las que el exintendente de Cipolletti fue candidato a gobernador.

El actual diputado nacional se fue del PRO tras perder la elección de autoridades partidarias y fundó su propio partido político, ahora aliado al gobierno nacional de Milei.