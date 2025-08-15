Quién era el joven cipoleño fallecido en el trágico accidente en moto
Se conoció la identidad de la víctima fatal del siniestro que llena de dolor y congoja a toda la ciudad.
Cipolletti amaneció este viernes con la trágica noticia de la muerte de un motociclista que, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra una columna de alumbrado público ubicada en la banquina. Su acompañante resultó gravemente herido.
El siniestro ocurrió cuando la víctima se desplazaba Julio Dante Salto en sentido sur–norte. Pues bien, ahora trascendió la identidad del fallecido: Walter Emanuel Gutiérrez, de apenas 29 años, domiciliado en Cipolletti según la información a la que tuvo acceso LM Cipolletti.
Te puede interesar...
“La dinámica del accidente está en plena etapa de reconstrucción, pero todo indica que la colisión contra el poste fue determinante para el desenlace fatal”, indicó una fuente policial a este medio.
Trabajo en la escena y causas en investigación
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal médico, fiscales de turno y el gabinete de Criminalística. Se tomaron fotografías, mediciones y se levantaron indicios para intentar establecer con precisión cómo se produjo el impacto.
Las autoridades no descartan que la velocidad, una posible maniobra brusca o el estado mecánico de la moto hayan influido en el accidente. También se busca determinar si existió algún factor externo que provocara la pérdida de control.
Leé más
La BMA de Cipolletti llevará el nombre de un policía fallecido durante una persecución
Juntos Defendemos Río Negro presentó en sociedad a sus candidatos de cara a las elecciones
Cómo en Neuquén, Río Negro busca regular el uso de celulares en las aulas
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario