¿Qué pasó que histórica sucursal de la Cooperativa Obrera está cerrada?

A muchos tomó por sorpresa que el tradicional comercio tenga las persianas bajas desde hace varios días. ¿Reabre?

Quizá los fieles clientes, eso que van todos los días, estaban al tanto de la movida. También los lectores de LMC pues algo se adelantó desde este espacio. Pero para muchos otros que compran de vez en cuando allí los tomó por sorpresa ver las persianas bajas de uno de los supermercados históricos de Fernández Oro .

Hablamos de una de las dos sucursales de la Cooperativa Obrera en la vecina ciudad, la que está ubicada en la tradicional esquina de San Martín y avenida Cipolletti , frente al Parque Central. ¿Por qué está cerrada?

Desde hace algunos días, el concurrido comercio no se encuentra en funcionamiento y quisimos averiguar las razones ante la escueta comunicación oficial (en la puerta del propio local hay carteles que advierten “cerrado por reformas”).

reformas en la coope La Coope anunció remodelaciones.

Según la data de primera mano a la que tuvo acceso LMC, la idea es ampliar las instalaciones comerciales y la remodelación demandaría un par de meses. Una fuente nos contó, incluso, que “posiblemente en diciembre” esté terminada la obra.

¿Le agregan electrodomésticos a la Coope?

Al parecer, movilizada por el reciente arribo de una mega sede de La Anónima a la ciudad, "la Coope" habría tomado una importante decisión para agrandar su servicio y brindar un plus a su amplia cartera de clientes.

Sin ir más lejos, en su momento desde la Municipalidad confiaron a este portal que “la Cooperativa Obrera está buscando la forma para ampliarse y traer electrodomésticos”.

A modo de reflexión, tras la primicia, el mismo vocero indicaba: “Esto implica que la llegada de La Anónima estaría generando mayor competitividad”.

Si bien se deslizó en un principio que existía la chance de mudanza, por lo pronto el super continuará en esa emblemática esquina.

Como se sabe, el único rival en el mercado interno que tenía hasta ahora dicha empresa era el Chino de calle Roca. Ahora llegó un coloso. Y la Coope le hace frente...