Reforma laboral: cómo votaron los diputados rionegrinos en un debate que vuelve al Senado

La reforma laboral obtuvo media sanción en Diputados y volvió al Senado. Cómo votaron los representantes de Río Negro en un debate que expuso fuertes diferencias políticas.

Los diputados nacionales rionegrinos votaron de forma dividida en el proyecto de reforma laboral.

En una sesión especial atravesada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y no registró abstenciones. Con este resultado, el texto vuelve al Senado para su tratamiento definitivo, en una instancia que se anticipa igualmente tensa.

El debate expuso con claridad la grieta parlamentaria en torno a una reforma que, según el oficialismo, busca “actualizar” el régimen laboral frente a las nuevas dinámicas del empleo , mientras que la oposición advierte sobre un retroceso en derechos históricos de los trabajadores.

El oficialismo de La Libertad Avanza logró avanzar con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo. También resultaron clave los acompañamientos de espacios provinciales , que inclinaron la balanza a favor de la media sanción.

Del otro lado, Unión por la Patria se consolidó como el principal bloque opositor, acompañado por el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, además de algunos espacios provinciales que manifestaron su rechazo al proyecto.

reforma laboral diputados El debate estuvo marcado por fuertes discusiones y momentos de tensión dentro y fuera del recinto. Gentileza HCD

El voto rionegrino, dividido

En este escenario, la representación de Río Negro en la Cámara Baja mostró una clara división, replicando la polarización nacional.

Votaron a favor del proyecto Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde, ambos de La Libertad Avanza, junto a Sergio Capozzi, del bloque Provincias Unidas. En tanto, se pronunciaron en contra Marcelo Mango y Adriana Serquis, representantes de Unión por la Patria.

La distribución de los votos dejó en evidencia las distintas miradas dentro de la provincia respecto de una reforma que impacta de lleno en el mundo del trabajo y que también generó reacciones en gremios y organizaciones sindicales del Alto Valle.

Capozzi defendió la reforma y apuntó contra el sistema actual

Durante su intervención en el recinto, el diputado Sergio Capozzi defendió la necesidad de avanzar en una modernización laboral y cuestionó con dureza el esquema vigente.

“El mercado laboral es dinámico, cambia constantemente. En los últimos años aparecieron nuevas formas de trabajo como el teletrabajo o las aplicaciones, y la legislación no acompañó esos cambios”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el actual marco normativo está basado en una ley con décadas de antigüedad y consideró que su permanencia contribuye a los niveles de desocupación.

“Estamos defendiendo normas que no responden a la realidad actual. Necesitamos reglas que contemplen nuevas modalidades laborales y den previsibilidad”, afirmó.

No obstante, también introdujo matices respecto de algunos puntos del proyecto, como el fondo de cese laboral, al advertir que debería ser optativo y no obligatorio, y cuestionó la creación de nuevos fondos en un sistema que, según dijo, ya presenta desequilibrios.

Mango rechazó la iniciativa y la calificó de inconstitucional

Desde la vereda opuesta, el diputado Marcelo Mango fue uno de los más críticos del proyecto y planteó objeciones tanto políticas como jurídicas.

“Esta ley es inconstitucional y nace con vicios de origen”, sostuvo durante su exposición, al tiempo que cuestionó el procedimiento legislativo y el contenido de la iniciativa.

Según argumentó, la reforma implica un retroceso en materia de derechos laborales y rompe con los principios del constitucionalismo social que históricamente rigieron en la Argentina.

“Se promueve el malestar en el trabajo, se debilita el poder adquisitivo y se favorece a los sectores empresariales por sobre los trabajadores”, advirtió.

Además, el legislador rionegrino señaló que centrales sindicales como la CGT y la CTA habían solicitado a los diputados de la provincia que rechacen el proyecto, en defensa de los derechos laborales.

reforma laboral diputados 2 La reforma fue aprobada por 135 votos afirmativos, 115 negativos y no registró abstenciones. Ahora regresa al Senado para su nuevo debate. Gentileza HCD

Un debate que sigue abierto

La media sanción en Diputados no cierra la discusión. El proyecto deberá regresar al Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley, mientras que la oposición intentará frenar o modificar puntos clave.

En Río Negro, el debate ya trascendió el Congreso y se replica en sindicatos, organizaciones sociales y sectores productivos, en un contexto donde la discusión sobre el empleo, la informalidad y las condiciones laborales ocupa un lugar central.

La definición final en la Cámara Alta será determinante para el futuro de una reforma que promete reconfigurar las reglas del trabajo en el país.