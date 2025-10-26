LMCipolletti Elecciones 2025 Elecciones 2025: Rolando Figueroa reconoció la victoria de La Libertad Avanza en Neuquén

El gobernador reconoció la victoria de LLA y valoró que la Neuquinidad obtuvo una banca en el senado de la Nación y otra en Diputados.







El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, reconoció este domingo la victoria de La Libertad Avanza y felicitó a Nadia Márquez, que se consagró senadora nacional.

Dijo que se eligió con una mirada nacional y destacó el resultado que consiguió La Neuquinidad. "Vamos a seguir construyendo este proyecto para el pueblo de Neuquén", señaló el mandatario.

"Agradezco a todos los integrantes de la lista y felicito a Julieta Corroza y Karina Maureira, que asumirán como senadora y diputada nacional", dijo Figueroa, al tiempo que recordó que en estos comicios "no se plebiscitaba la gestión provincial", advirtió.