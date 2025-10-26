Elecciones 2025: Rolando Figueroa reconoció la victoria de La Libertad Avanza en Neuquén
El gobernador reconoció la victoria de LLA y valoró que la Neuquinidad obtuvo una banca en el senado de la Nación y otra en Diputados.
El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, reconoció este domingo la victoria de La Libertad Avanza y felicitó a Nadia Márquez, que se consagró senadora nacional.
Dijo que se eligió con una mirada nacional y destacó el resultado que consiguió La Neuquinidad. "Vamos a seguir construyendo este proyecto para el pueblo de Neuquén", señaló el mandatario.
"Agradezco a todos los integrantes de la lista y felicito a Julieta Corroza y Karina Maureira, que asumirán como senadora y diputada nacional", dijo Figueroa, al tiempo que recordó que en estos comicios "no se plebiscitaba la gestión provincial", advirtió.
"Hoy estaba en juego lo que le queda de apoyo al Gobierno nacional y como quedan sus bancas en el Congreso. Hay que establecer un nuevo diálogo, vamos a llevar propuesta al Congreso, pero principalmente lo nuestro es defender los intereses de Neuquén", señaló.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
