Avanza el proyecto para combatir la discriminación: las nuevas formas de exclusión que contempla la ley

La iniciativa propone ampliar las conductas discriminatorias del Código Contravencional al sumar los discursos de odio, violencia simbólica y prácticas institucionales que segregan.

El proyecto de ley obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales.

La Legislatura de Río Negro avanzó con el tratamiento de un proyecto de ley que propone combatir la discriminación , con la incorporación de nuevas conductas discriminatorias desarrolladas en nuestra sociedad, como los discursos de odio, la violencia simbólica y la desigualdad estructural. La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales.

La propuesta propone fortalecer las herramientas destinadas a prevenir, abordar y erradicar las prácticas discriminatorias tanto en el ámbito público como en el privado. Este tipo de sanciones concretas buscan promover una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa.

Se trata del proyecto de Ley de Protección Integral contra la Discriminación, impulsado por la legisladora Maricel Cévoli , del bloque Juntos Somos Río Negro . La iniciativa consiste en ampliar e incorporar al Código Contravencional provincial nuevas formas de discriminación que surgieron en los últimos años y que construyen una sociedad violenta.

El proyecto propone la incorporación de nuevas formas de discriminación

“Existe la necesidad de poner especial atención sobre distintas formas de expresión que afectan el bienestar de las personas y, sobre todo, su plena inclusión en la vida social”, expresó Cévoli.

sesión legislatura rio negro 18 diciembre El proyecto fue impulsado por la legisladora Maricel Cévoli, del bloque Juntos Somos Río Negro. Gentileza

Entre las conductas discriminatorias señaladas se encuentra la difusión de mensajes o expresiones que legitimen desigualdades o violencias, actos de hostigamiento, humillación o violencia simbólica, prácticas institucionales que generen exclusión y la falta de intervención o protección frente a situaciones discriminatorias.

Muchas veces, la falta de intervención ante un caso de discriminación contribuye a perpetuar conductas que profundizan la segregación entre los estudiantes. Además, la iniciativa contempla las conductas discriminadoras a través de nuevos formatos como los grupos y mensajes de WhatsApp.

Una sociedad con discursos cada vez más violentos

“Estamos transitando un momento en el que los discursos se vuelven cada vez más violentos y donde, muchas veces de manera indiscriminada, se señala o define a las personas por su forma de ser, por el grupo al que pertenecen o por los colectivos de los que forman parte”, indicó la legisladora.

Maricel Cévoli

En ese sentido, la iniciativa contempla la incorporación de diferentes grupos históricamente afectados por actos discriminatorios, como son los integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Por esto, esta ley tendrá un carácter complementario respecto de las conductas previstas en el Código Contravencional de Río Negro.

La iniciativa contempla a sectores históricamente afectados por la discriminación

El proyecto oficia como un complemento de la Ley Nacional N°23.592 y suma estándares actuales en materia de derechos humanos en sectores históricamente vulnerados, como personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes, pueblos originarios y la comunidad LGBTQ+.

sectores lgtbiq Los integrantes de la comunidad LGTBIQ+ son históricamente víctimas de la discriminación.

El texto detalla mecanismos administrativos de orientación y acompañamiento, la ejecución de campañas de sensibilización y educación en igualdad y diversidad, articulación con organismos públicos y organizaciones sociales, protocolos de actuación ante situaciones discriminatorias, contenidos obligatorios sobre igualdad y no discriminación dentro del sistema educativo provincial.

De esta manera, el proyecto continúa su tratamiento legislativo.