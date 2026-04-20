Impulsan un registro de vacantes escolares para combatir la discriminación de estudiantes autistas

El proyecto de ley propone un listado transparente de las vacantes educativas para garantizar la inclusión de los estudiantes neurodivergentes.

Un proyecto busca crear un registro de vacantes para alumnos con TEA.

Un proyecto de ley en la provincia de Río Negro propone la creación de un registro obligatorio de las vacantes educativas en las escuelas públicas y privadas, con el objetivo de eliminar las cláusulas de “derecho de admisión” utilizadas para excluir a los alumnos con trastorno de espectro autista ( TEA ) o neurodivergentes .

La iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro tiene como objetivo “desjudicializar” el acceso a la educación para los niños dentro de Trastorno de Espectro Autista o con diversidades cognitivas, ante un sistema que utiliza “cláusulas” para cerrar sus puertas a la inclusión.

El proyecto fue presentado por los legisladores rionegrinos Lucas Pica y Facundo López en el marco del Proyecto Nro. 446/26.

Una realidad alejada de las leyes y tratados internacionales

A pesar de que los derechos a una educación inclusiva están amparados por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la realidad en las aulas y secretarías de los colegios, dista mucho de la normativa vigente.

Rumbo a la escuela.jpg La iniciativa apunta contra las cláusulas internas de los colegios privados. Archivo.

Los niños dentro del Trastorno de Espectro Autista deben enfrentarse a rechazos sistemáticos, falta de capacitación de personal y el uso discrecional del “derecho de admisión” que provoca de las familias deban recurrir a amparos judiciales para que sus hijos puedan acceder al derecho de estudiar.

Transparencia contra el rechazo

La propuesta central del proyecto de ley es la creación de un Registro Público Obligatorio de Vacantes. Se trata de una herramienta que exigiría que las escuelas públicas y privadas deban declarar sus cupos disponibles. La medida apunta a una mayor transparencia en el sistema, ante la excusa recurrente de “ya no hay más lugar” cuando se presenta un niño con neurodivergencia.

"Lo que pretendemos es dotar de recursos reales al sistema para que las familias no tengan que iniciar largos derroteros judiciales", explicaron los autores de la iniciativa. Según expresaron Pica y López, muchas veces el "derecho de admisión" es una máscara para la discriminación lisa y llana.

Las aulas rionegrinas volvieron a poblarse. En Cipolletti el retorno a clases fue con algunas irregularidades. (FEDERICO FLORIANO) El proyecto de ley se basa en los amparos judiciales de las familias con hijos dentro del Espectro Autista para poder asistir a clases.

Docentes capacitados y con puntaje

Otro de los pilares del proyecto es la formación docente. La iniciativa apunta a jornadas de capacitación en discapacidad, TEA y Síndrome de Asperger de forma obligatoria y gratuita para todo el personal.

Con el objetivo de garantizar su cumplimiento y jerarquizar la formación, las instancias de formación otorgarán puntaje oficial, para incentivar a los educadores a adquirir las herramientas pedagógicas para dictar los contenidos en el aula diversa.

Los chicos cargaron, durante la marcha, con un simbólico regalo para su escuela. (FEDERICO FLORIANO) El proyecto de ley apunta a fortalecer la inclusión de los estudiantes dentro de Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger o neurodivergente.

Las escuelas privadas en la mira

La ley también pone la lupa sobre los estatutos internos de los colegios privados. En el caso de aprobarse el proyecto, ninguna institución podrá mantener cláusulas de admisión que contradigan los principios de la educación inclusiva. "La puerta para la no discriminación no la tiene que abrir la justicia, tiene que estar abierta desde el primer día en la escuela" explicó el legislador Pica.

La génesis del proyecto surge directamente de los testimonios de familias con hijos dentro del Espectro Autista, que denuncian acoso escolar y falta de preparación institucional para abordar el dictado de contenidos.

Con este marco legal, Río Negro busca liderar una transformación educativa donde la igualdad no sea una declaración de deseos, sino una realidad objetiva que comience “aquí y ahora” concluyó el legislador rionegrino Pica.