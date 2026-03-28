La Justicia rechazó echar a Domínguez: seguirá como legislador pese al cambio de bloque

La Justicia Electoral rechazó el pedido de revocatoria contra un legislador que cambió de bloque para sumarse a la Libertad Avanza.

La Justicia Electoral de Río Negro resolvió rechazar el pedido de revocatoria de mandato contra el legislador César Domínguez , quien conservará su banca a pesar de haberse alejado del espacio político por el que fue electo. La decisión, firmada por el juez electoral Carlos Da Silva , desestimó la demanda impulsada por dirigentes de Primero Río Negro y reabre el debate sobre la titularidad de las bancas y los límites del mandato representativo.

Domínguez había asumido en diciembre de 2023 como representante de Primero Río Negro, pero tiempo después se integró a La Libertad Avanza . Ese cambio de alineamiento político motivó la presentación judicial del partido de origen, que interpretó la decisión como una desviación de la voluntad popular expresada en las urnas.

En su resolución, Da Silva fue claro al marcar que no cualquier cambio político habilita una revocatoria de mandato. Según explicó, la normativa vigente exige condiciones estrictas: el apartamiento debe ser “claro, verificable” y de tal gravedad que implique una ruptura sustancial con los principios centrales de la plataforma electoral.

En ese sentido, el magistrado consideró que, si bien Domínguez modificó su pertenencia política al sumarse a otro espacio, no se logró demostrar que haya contradicho de manera concreta los ejes fundamentales con los que fue elegido.

“El cambio de bloque o la participación en otra fuerza política no resulta suficiente por sí mismo para justificar la pérdida de la banca”, sostuvo el fallo, al tiempo que remarcó que debe existir una incompatibilidad directa entre la conducta del legislador y los compromisos asumidos ante el electorado.

elecciones presidenciales 2023 (3).jpg El legislador asumió su banca tras las elecciones de 2023. Anahí Cárdena

Sin pruebas de una ruptura sustancial

Uno de los puntos centrales del rechazo fue la falta de evidencia sobre una alteración sustancial del mandato recibido en las urnas. Para la Justicia, no quedó acreditado que la salida de Domínguez de su bloque original haya modificado de forma determinante la representación política que ejerce.

Este criterio refuerza una interpretación amplia del mandato representativo, donde el legislador no queda atado de manera estricta a la estructura partidaria, sino que conserva cierto margen de autonomía política.

De esta manera, el fallo convalida la permanencia de Domínguez en su cargo, aunque deja abierta la posibilidad de que la decisión sea apelada ante instancias superiores.

El planteo de Primero Río Negro

Desde Primero Río Negro, la expectativa estaba puesta en que la Justicia avanzara con la revocatoria y sentara un precedente claro sobre la pertenencia de las bancas. La dirigencia sostuvo que el cambio de espacio implicaba una ruptura con la plataforma electoral y una desnaturalización del mandato otorgado por los votantes.

El caso, sin embargo, no solo involucra una disputa puntual, sino que abre interrogantes más amplios dentro del sistema político provincial. La discusión de fondo gira en torno a si las bancas pertenecen a los partidos o a las personas que resultan electas.

sesion legislatura RN 2 octubre 2025 La disputa se dio por el pase de Domínguez al bloque de La Libertad Avanza dentro de la Legislatura de Río Negro.

Un debate que impacta en la Legislatura

La resolución judicial llega en un contexto donde los reacomodamientos políticos dentro de la Legislatura rionegrina son cada vez más frecuentes. Las divisiones internas y los cambios de bloque no solo tienen impacto político, sino también administrativo y presupuestario.

Cada nuevo bloque que se conforma implica recursos para su funcionamiento, incluyendo partidas específicas y la posibilidad de designar asesores. Por eso, las disputas por el reconocimiento de espacios no son menores.

Actualmente, por ejemplo, legisladores vinculados al exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, aguardan la habilitación de un bloque propio tras su ruptura con el PRO. Entre ellos se encuentran Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, quienes buscan conformar el espacio Cambia Río Negro junto a otros exintegrantes del mismo partido.