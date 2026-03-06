Educación dio marcha atrás y garantizó la vacante para 58 niños de sala de 3 en Cipolletti

Luego de días de preocupación por la falta de vacantes y un repentino sorteo de lugares, los niños de 3 años podrán comenzar las clases en el Jardín N° 1 de la ciudad.

Las familias autoconvocadas del Jardín 1 de Cipolletti, reclamaron durante días para garantizar el inicio de clases de los niños.

La tensión que se había instalado en la comunidad educativa del Jardín de Infantes N°1 de Cipolletti finalmente tuvo un desenlace que llevó alivio a decenas de familias. Tras varios días de reclamos y gestiones, el Ministerio de Educación de Río Negro confirmó que los 58 niños de tres años inscriptos en la institución podrán comenzar el ciclo lectivo 2026 sin perder su vacante.

La confirmación fue transmitida a LM Cipolletti por la dirección del establecimiento , que indicó que la comunicación oficial llegó luego de una serie de pedidos realizados por las familias y por el propio equipo institucional para revisar la situación.

La decisión pone fin a una controversia que había generado fuerte preocupación entre los padres, quienes temían que parte de los ingresantes quedara afuera del sistema educativo por la limitación de cupos establecida en una disposición del Ministerio.

ECP JARDIN 1 (1) La polémica se desató cuando el Ministerio de Educación estableció un cupo máximo e ingresos por sorteos a la institución. Estefania Petrella

El origen del conflicto

La polémica comenzó a fines de febrero, a pocos días del inicio del ciclo escolar. Las familias del Jardín N°1 fueron notificadas de manera repentina sobre un cambio en el esquema de ingreso para los niños de tres años.

La medida se basaba en una disposición emitida el 26 de febrero por la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, que establecía límites para el ingreso de estudiantes de tres años en salas multiedad. En el caso del Jardín N°1, el documento autorizaba un máximo de 15 estudiantes por turno, lo que implicaba una reducción significativa respecto de la matrícula prevista.

La normativa se fundamentaba en resoluciones previas que regulan el sistema de inscripción en el nivel inicial, entre ellas la Resolución 6282/23 y la Resolución 4713/25 del Consejo Provincial de Educación. Estas establecen que el ingreso de niños de tres años, que corresponde al tramo no obligatorio del nivel inicial, puede habilitarse de manera excepcional para completar matrículas en secciones multiedad.

Además, fijaban condiciones específicas para la organización de las salas, como un mínimo de estudiantes por sección y la reserva de vacantes para alumnos en edades obligatorias. Sin embargo, la aplicación de esos criterios generó un efecto inmediato en la comunidad educativa del jardín cipoleño.

Disposición DEI 26-26 AVC I ZI CIPOLLETTI

El anuncio del sorteo

La disposición derivó en una medida que encendió la alarma entre las familias: la realización de un sorteo para definir qué niños podrían ingresar a sala de tres y cuáles quedarían fuera.

La noticia se comunicó el 27 de febrero, cuando muchas familias ya habían completado la documentación, realizado entrevistas institucionales y organizado su vida familiar en función del inicio del ciclo lectivo.

Ante ese escenario, un grupo de padres autoconvocados presentó un fuerte reclamo ante el Consejo Provincial de Educación. En una nota dirigida a las autoridades expresaron su rechazo al sorteo y denunciaron que la medida implicaba una vulneración de derechos para las infancias.

“Desconocemos el sorteo que nos ha sido impuesto e informado de manera imprevista por parte del Consejo Provincial de Educación, a horas del inicio del ciclo escolar de nuestras hijas e hijos”, señalaron en el documento.

Las familias sostuvieron que el cambio de reglas se produjo cuando ya habían cumplido con todos los requisitos administrativos y cuando los niños estaban próximos a comenzar su período de adaptación. “Nos parece de una gravedad altísima jugar con las expectativas de nuestras familias y de nuestro niños”, indicaron.

jardin de infantes Finalmente, se aprobó la vacante de los 58 niños que ya habían completado las planillas de ingreso al Jardín 1 de Cipolletti. Archivo

Reclamo ante el Consejo de Educación

El conflicto escaló el 2 de marzo, cuando los padres se presentaron nuevamente en la sede local del Consejo Provincial de Educación para dejar asentada su disconformidad mediante un acta.

En ese encuentro reiteraron que desconocerían el sorteo previsto y solicitaron una solución urgente. También recordaron que el Jardín N°1 recibe niños de tres años desde 1967, por lo que consideraban que limitar el ingreso representaba un retroceso para una institución creada justamente para atender esa franja etaria.

Desde la supervisión educativa explicaron que las decisiones sobre el ingreso de estudiantes de tres años dependen de la Dirección de Educación Inicial y que el sistema debe respetar la estructura jerárquica del organismo. No obstante, confirmaron que el reclamo de las familias sería elevado a las autoridades correspondientes para su evaluación.

Consejo de Educacion.jpg Los padres, reclamaron ante las autoridades de Educación durante días. Archivo

La confirmación que llevó alivio

Finalmente, tras varios días de incertidumbre, llegó la respuesta esperada. Desde la dirección del Jardín N°1 informaron a LM Cipolletti que el Ministerio de Educación confirmó que los 58 niños inscriptos podrán iniciar el ciclo lectivo, por lo que ninguno perderá su lugar en la institución. "El turno tarde ingresará este viernes con sus familias y lo propio harán el turno mañana, en lunes 9", confirmaron.

La decisión desactiva el sorteo que había generado preocupación entre las familias y garantiza la continuidad del proceso de ingreso que ya había comenzado semanas atrás.

Para los padres, la resolución representa un alivio luego de días de incertidumbre y movilización. Aunque el conflicto se resolvió, la situación dejó al descubierto las tensiones que pueden surgir cuando cambios administrativos impactan directamente en la organización de las comunidades educativas.