Inicio de clases: el Gobierno afirmó que "el 98% de las escuelas está en condiciones"

Más de 215 mil estudiantes regresarán al ciclo lectivo en Río Negro atravesados por medidas de fuerza y trabajos edilicios aún en ejecución en varias escuelas.

El Gobierno de Río Negro confirmó el inicio de clases en establecimientos en condiciones.

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Río Negro da inicio formal el lunes 2 de marzo. Sin embargo, el regreso a las aulas estará lejos de ser uniforme. A las expectativas propias del comienzo de clases se suman dos factores que condicionarán la normalidad: las medidas de fuerza docentes y la continuidad de obras en numerosos establecimientos educativos de la provincia.

Según lo previsto, más de 215.000 estudiantes de todos los niveles deberían iniciar las clases el lunes. Pero el escenario real será distinto. A nivel nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación ( CTERA ) anunció un paro de 24 horas para ese mismo día. En Río Negro, el gremio Unter resolvió una medida de fuerza de 48 horas que se extenderá hasta el martes 3 de marzo inclusive.

En ese contexto, la gran mayoría de los alumnos de la educación pública rionegrina recién retomará la actividad escolar el miércoles 4 de marzo , lo que diluye en la práctica el inicio formal del ciclo lectivo.

obras escuelas rio negro Aún se registran obras en ejecución en diferentes localidades. Gentileza

Escuelas abiertas, pero con obras en marcha

Más allá del conflicto gremial, el Gobierno provincial aseguró que los edificios escolares están en condiciones de recibir a los estudiantes. Durante el verano se ejecutó un plan de mantenimiento en más de 700 establecimientos, con tareas que incluyeron revisiones de gas y electricidad, limpieza de tanques, arreglos sanitarios, trabajos de pintura y refacciones generales.

Estas tareas se llevaron adelante de manera articulada con los 15 Consejos Escolares distribuidos en el territorio provincial, con el objetivo de garantizar condiciones básicas de seguridad e higiene en cada institución.

La subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso, indicó que “el 98% de las instituciones educativas se encuentra en condiciones para empezar las clases”, aunque reconoció que existen casos puntuales donde aún se desarrollan obras de mayor complejidad.

Ese dato abre un interrogante sobre la normalidad del inicio. Si bien las escuelas están abiertas, en muchas ciudades los trabajos continúan, lo que obliga a implementar esquemas alternativos para sostener la cursada.

ESCUELA ESPECIAL 24 CIPOLLETTI.png Hay instituciones educativas que compartirán establecimiento y utilizarán aulas móviles mientras se ejecutan las obras. Alejo Maimo

Reubicaciones y aulas modulares

En los establecimientos donde las obras impiden el uso pleno de los edificios, el Ministerio de Educación dispuso distintos mecanismos para evitar la pérdida de días de clase.

Uno de los casos es la Escuela Primaria 222 de Allen, donde se realiza una refacción estructural integral. Allí, los estudiantes compartirán temporalmente el edificio con la Escuela Primaria 335. Para garantizar la asistencia, se organizó un sistema de transporte y se readecuaron horarios y espacios.

Una situación similar ocurre en Cinco Saltos, donde la comunidad educativa de la Escuela Primaria 84 asistirá a la Escuela 39, que fue equipada con aulas modulares para ampliar su capacidad.

En Cipolletti, la Escuela Especial 24 funcionará de manera compartida con la Escuela Especial 4, también con la incorporación de módulos áulicos. Este tipo de soluciones se replica en otros puntos de la provincia, como en el CET 35 de El Bolsón, el CET 38 de Cinco Saltos y la ESRN 52 de Belisle.

En total, hay alrededor de 30 obras en ejecución, entre refacciones integrales y ampliaciones. Desde el Gobierno sostienen que estas intervenciones responden a demandas históricas de las comunidades educativas y a evaluaciones técnicas sobre el estado de los edificios.

Escuela primarria 111 - EP 1.JPG Cerca de 215 mil estudiantes rionegrinos están en condiciones de regresar a las clases con normalidad a partir del 3 de marzo, luego del paro docente días previos. Estefanía Petrella

Obras nuevas y planificación a largo plazo

Además de los trabajos en curso, la Provincia avanza con nuevos proyectos de infraestructura escolar. Entre ellos, se destaca la próxima inauguración de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 3 de Allen y el avance del edificio propio de la Escuela Laboral 6 de Bariloche.

También se anticipó la licitación de la Escuela Especial 5 de Villa Regina y la continuidad de la obra de la Escuela Laboral 4 de Cipolletti, una demanda histórica en la ciudad.

“Tenemos escuelas de la modalidad especial que están en obra, lo que nos llena de orgullo”, expresó Pouso al referirse al plan de infraestructura.

Transporte escolar Rio Negro La provincia también confirmó la continuidad del transporte escolar gratuito para algunos sectores. Gentileza

Transporte y comedores: servicios garantizados

En paralelo, la provincia confirmó la continuidad de los servicios complementarios. Más de 14.000 estudiantes contarán con transporte escolar gratuito, mientras que el sistema de comedores alcanzará a miles de niños y adolescentes en toda la provincia.

En total, más de 157.000 estudiantes recibirán desayuno y merienda, unos 4.500 accederán a un refrigerio reforzado y más de 29.000 tendrán almuerzo y cena en sus escuelas.

El servicio de transporte y refrigerio comenzará a funcionar con normalidad desde el lunes 2 de marzo, mientras que el esquema completo de comedores se pondrá en marcha el miércoles 4.