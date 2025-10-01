Adjudicaron la ampliación de la Escuela Laboral 4 por más de $634 millones

La Escuela Laboral 4 de Cipolletti tendrá una ampliación para sumar aulas, talleres y espacios de formación. Enterate los detalles.

Se adjudicaron las obras de ampliación que tendrá la Escuela Laboral 4 de Cipolletti.

La comunidad educativa de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 4 de Cipolletti celebró una noticia largamente esperada: mediante el Decreto 822/2025 , la Provincia de Río Negro adjudicó la obra de ampliación del edificio inaugurado en 2021, con una inversión que superará los $634 millones .

La obra será ejecutada por la empresa INGCO SRL , con un plazo de 180 días de trabajo. Se trata de una ampliación clave para el crecimiento de una institución que cumple un rol central en la formación laboral y la inclusión de jóvenes y adultos de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de un taller de usos múltiples , dos aulas taller , un área de archivo , tres sanitarios adaptados , un ducto técnico , un depósito y un hall de acceso en el patio, que permitirá la integración de la nueva estructura con la ya existente.

En el exterior, se sumará un playón de formación, veredas, bancos de hormigón, forestación, iluminación y un mástil, lo que brindará un entorno más seguro y funcional tanto para actividades diarias como para eventos institucionales.

escuela laboral 4.jpg La Escuela Laboral 4 de Cipolletti fue inaugurada en 2021. Archivo

Una obra con alto impacto comunitario

La Escuela Laboral 4 fue inaugurada en 2021 bajo el programa provincial “En cada escuela siempre”, y rápidamente se consolidó como un espacio estratégico en el norte de la ciudad. Su propuesta pedagógica se centra en la formación en oficios y la inserción laboral de estudiantes, mediante talleres que les permiten adquirir habilidades prácticas para su desarrollo personal y profesional.

“Agradezco la paciencia de toda la comunidad educativa y destaco el esfuerzo que hacen para buscar un mejor futuro. Con esta obra les estamos dando las condiciones que merecen”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck al anunciar la adjudicación.

Por su parte, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, expresó: “Con esta ampliación respondemos a una demanda histórica de alumnos y docentes. Más y mejores espacios son parte de una inversión provincial que tiene a la educación como eje de gestión. Donde haya una necesidad, vamos a estar presentes”.

Licitación y adjudicación

El monto adjudicado a INGCO SRL asciende a $634.992.320,69. También participó de la licitación la firma Kuma SRL, que ofertó $647.159.172,10, pero su propuesta fue desestimada por superar el valor de la otra competidora.

Desde el Ministerio de Educación explicaron que, aunque ambas ofertas se encontraban por encima del presupuesto oficial actualizado ($543.955.540,21), las diferencias porcentuales resultaban razonables: INGCO quedó un 16,74% por encima, y Kuma un 18,97%.

El contrato prevé además un anticipo financiero del 30%, equivalente a $190.497.696,21, para dar inicio inmediato a las tareas.

E.C.P ESCUELA PRIMARIA CREAR DISTRITO (8) La ESRN 161 es otra de las obras que aguarda la finalización del edificio. Estefania Petrella

Más obras en edificios escolares

Otra de las obras anunciadas, semanas atrás por parte de la provincia tiene que ver con la culminación del edificio de la ESRN 161, ubicado en el Distrito Vecinal. El hecho se dio, luego de que padres y alumnos, exigieran la finalización del establecimiento para poder iniciar el próximo ciclo lectivo en el nuevo espacio.

Según informaron las autoridades educativas a las familias, la obra demandará unos siete meses de trabajo una vez reactivada. Eso proyecta una inauguración para abril de 2026, en paralelo al inicio del ciclo lectivo. La empresa a cargo sería ECA S.A, aunque todavía no se dieron precisiones sobre los alcances del convenio ni sobre el plan de finalización.