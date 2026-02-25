Las clases no arrancan el lunes: cómo será el paro de Unter

Unter convoca a movilizar en Cipolletti y expone la brecha salarial con Neuquén en medio del conflicto salarial con el Gobierno.

El calendario escolar en Río Negro debe comenzar el lunes 2 de marzo, aunque se verá interrumpido debido a una medida de fuerza por 48 horas.

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Río Negro no será normal . Este lunes 2 de marzo , miles de estudiantes no regresarán a las aulas debido al paro convocado por el gremio Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ), en adhesión a la medida nacional dispuesta por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( CTERA ).

La decisión se da en medio de un conflicto salarial que no encuentra resolución y que suma tensión a pocos días del inicio formal de clases en la provincia.

La medida de fuerza responde, según el gremio, a la falta de respuestas del Gobierno provincial frente al deterioro del salario docente y las condiciones laborales . En ese marco, el lunes también se realizará una movilización en Cipolletti, prevista para las 10 , como parte del plan de lucha definido en el último Congreso de la seccional local.

E.C.P ESCUELA 33 (2).JPG El lunes, Unter adhiere al paro nacional convocado por CTERA, mientras que el martes se realiza una medida provincial. Los alumnos regresarán con normalidad el miércoles. Estefania Petrella

Un reclamo que no cede

Desde Unter ratificaron que el paro será 2 y 3 de marzo. Es un “no inicio” del ciclo lectivo, en reclamo de una recomposición salarial real y mejoras estructurales en el sistema educativo. Entre los principales puntos, el gremio exige aumentos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, la derogación de auditorías médicas, el rechazo al cierre de cargos y secciones, y la creación de nuevos puestos de trabajo.

También se manifestaron en contra de decisiones puntuales como la reubicación de la Escuela Especial N° 24 y denunciaron situaciones de precarización laboral. “Defendemos la educación pública y condiciones dignas de trabajo y enseñanza-aprendizaje en todas las instituciones educativas”, expresaron.

La medida se enmarca además en el paro nacional convocado por CTERA, que definió una jornada de protesta en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste y en reclamo de mayor financiamiento educativo. La organización, conducida por Sonia Alesso, ratificó un plan de lucha que incluirá movilizaciones, caravanas y acciones durante todo marzo.

ECP UNTER (152) Desde el gremio, insisten en la recomposición salarial y mejores condiciones laborales. Estefania Petrella

La movilización en Cipolletti

En el Alto Valle, la protesta tendrá uno de sus puntos centrales en Cipolletti, donde docentes de distintas escuelas se concentrarán para visibilizar el conflicto. La movilización busca no solo reforzar el reclamo salarial, sino también sumar a la comunidad educativa en defensa de la escuela pública.

La convocatoria se da en un contexto de creciente malestar en el sector, donde las bases vienen reclamando medidas más contundentes frente a una paritaria que no logró satisfacer las expectativas del gremio. En ese escenario, la calle vuelve a ser el principal ámbito de presión.

Salarios docentes Río Negro Vs Neuquen Cuadro tarifario docente Neuquén vs Río Negro. Gentileza UNTER

La brecha con Neuquén, un punto clave

Uno de los ejes que profundiza el conflicto es la comparación salarial con la provincia de Neuquén, donde los ingresos docentes son significativamente más altos pese a compartir un costo de vida similar.

Los datos difundidos por Unter muestran diferencias notorias. Por ejemplo, un preceptor con entre 12 y 15 años de antigüedad percibe en Neuquén $1.337.292, mientras que en Río Negro cobra $1.132.039, una diferencia superior a los $200.000. Esa brecha se amplía con la antigüedad.

En el caso de las horas cátedra, la distancia es aún mayor: un docente neuquino con 36 horas y entre 22 y 24 años de antigüedad puede superar los $3.300.000, mientras que en Río Negro, con 35 horas, el salario ronda los $1.867.181, con diferencias que superan ampliamente el millón de pesos.

Algo similar ocurre con los maestros de grado. En Neuquén, un docente con más de 20 años de antigüedad puede cobrar cerca de $1.700.000, mientras que en Río Negro los salarios representan $1.290.000 en ese mismo tramo.

ECP UNTER (139) El lunes 2 de marzo a las 10, los docentes de toda la provincia movilizarán en Cipolletti. Estefania Petrella

Un conflicto abierto

La comparación con Neuquén se convirtió en un argumento central del gremio para exigir una recomposición salarial que contemple el costo de vida regional. Desde el gremio sostienen que la actual política salarial no alcanza y que el esquema propuesto por el Gobierno provincial, basado en actualizaciones por inflación, no resuelve la pérdida acumulada.

Con este escenario, el inicio de clases queda atravesado por un conflicto que, lejos de resolverse, parece profundizarse. El paro de 48 horas y la movilización en Cipolletti marcarán el pulso de un reclamo que pone en debate no solo los salarios, sino también el presente y el futuro de la educación pública en Río Negro.