El Gobierno jugó la misma carta y Unter volvió a exigir recomposición salarial

La paritaria volvió a exponer el fuerte cruce entre el Gobierno de Río Negro y los docentes. ¿Qué ofreció la Provincia y por qué el gremio dice que no alcanza?

El Gobierno provincial y el gremio docente, se reunieron este viernes en una nueva mesa paritaria.

Tal como había sido anticipado, este viernes se concretó una nueva audiencia paritaria entre el Gobierno provincial y el gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ), con el objetivo de avanzar en una definición sobre la escala salarial 2026. El encuentro se desarrolló en Viedma y dejó en evidencia, una vez más, la distancia entre las demandas del sector educativo y la propuesta oficial, que replica el mismo esquema ya ofrecido a otros sindicatos estatales.

Durante la reunión, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos presentó una propuesta basada en un mecanismo de actualización automática bimestral del sueldo bruto, atado a la evolución del IPC Nacional y el IPC Viedma . Según se detalló, los haberes de febrero se actualizarán de acuerdo con la variación inflacionaria de diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras que los salarios de abril tomarán como referencia el IPC de febrero y marzo.

A esto se sumó el anuncio de una suma fija no remunerativa de $250.000 por agente , por única vez , en concepto de compensación económica por los últimos meses de 2025. Ese monto se pagará por planilla complementaria en dos cuotas: $125.000 el 20 de febrero y otros $125.000 el 20 de marzo. Además, se estableció un incremento del 100% en el ítem Ayuda Escolar , que pasará a $80.000 y a $160.000 para familias con hijos con discapacidad, a abonarse con los haberes de febrero.

Del lado del Ejecutivo participaron la secretaria de Educación Silvia Arza, los vocales gubernamentales Romina Procoppo y Fabio Sosa, la secretaria general del Consejo Provincial de Educación Claudia Tejeda y la secretaria de Administración Mónica Temprano. Por UnTER estuvieron presentes la secretaria general Laura Ortiz, el secretario adjunto Félix Mauricio Ovadilla, la secretaria gremial Gabriela Cecilia Aguilar, la secretaria de Prensa Melisa Lilen Verbeke, el asesor legal Diego Broggini, la secretaria de Salud en la Escuela Mariana Yanina Rucci y la secretaria de Actas y Administración Ana María Inchassendague.

Paritaria UNTER La provincia ofreció al gremio docente una propuesta similar a la de otros sectores. Gentileza

El reclamo docente: recomposición y salario testigo

Desde el sindicato dejaron constancia de la ausencia de la ministra de Educación Patricia Campos, un hecho que calificaron como “una falta de responsabilidad política frente a la gravedad del escenario salarial que atraviesan los trabajadores de la educación”.

Unter llegó a la mesa paritaria con el mandato del Congreso Extraordinario realizado el 29 de enero en San Antonio Oeste, donde se votó exigir un piso de $2.000.000 para el cargo testigo, una recomposición por lo perdido durante el último trimestre de 2025 y que todas las propuestas sean remunerativas y bonificables. También se reiteró el pedido de actualización de la ubicación y el pago del 80% para las escuelas de la Zona Andina.

Sin embargo, desde el gremio remarcaron que la propuesta del Gobierno “replica lo ofrecido a otros sectores”, sin contemplar las particularidades del salario docente ni las demandas específicas planteadas por la organización sindical. En concreto, el Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa tres puntos centrales: la suma compensatoria extraordinaria, el esquema de actualización bimestral por IPC y la ayuda escolar.

Para Unter, esta oferta no alcanza. “No atiende las necesidades reales del sector docente, no recompone el salario ni garantiza condiciones dignas para enseñar y aprender ”, expresaron tras el encuentro. La conducción sindical reafirmó que el eje sigue siendo la recomposición salarial y no solo el acompañamiento de la inflación, en un contexto donde el poder adquisitivo viene golpeado desde hace varios meses.

Unter paritarias 1 Unter volvió a solicitar un salario base de $2 millones. La oferta recibida, será nuevamente analizada en asambleas. Gentileza

Clima de tensión y continuidad del conflicto

El gremio también repudió la presencia policial durante la jornada, a la que calificaron como “desmedida”, y denunciaron intentos de intimidación hacia trabajadores que se manifestaban pacíficamente. Desde Unter aseguraron que continuarán defendiendo el salario, el no cierre de cargos, los derechos laborales y la escuela pública “con la fuerza de la organización colectiva”.

La propuesta oficial será ahora analizada en los ámbitos orgánicos del sindicato, mientras sigue vigente el plan de lucha definido en el último Congreso provincial. En ese marco, los docentes mantienen firme la exigencia de una recomposición real y advierten que, si no hay una mejora sustancial en la oferta, el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas.