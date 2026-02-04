Con paro en agenda, se reactiva la mesa salarial docente este viernes

El Gobierno oficializó el llamado a una nueva instancia de paritaria con Unter. El gremio adelantó que mantiene la resolución del último congreso y sigue latente el no inicio de clases.

Luego de una jornada de fuerte presión sindical y gestiones formales ante el Ministerio de Trabajo, el Gobierno de Río Negro convocó a una nueva audiencia paritaria con el gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ). El encuentro quedó fijado para este viernes 6 de febrero a las 11 , en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en Rivadavia 55, en Viedma.

La instancia llega apenas días después del Congreso provincial del sindicato, donde se votaron duras mociones frente a la propuesta salarial del Ejecutivo y en un contexto de creciente conflictividad que ya incluyó la confirmación de un paro docente para el 18 de febrero y la adhesión a futuras jornadas de protesta .

Según se informó oficialmente, la convocatoria fue recepcionada por el gremio tras la presentación realizada este martes en el Ministerio de Trabajo, donde Unter solicitó la reapertura urgente de la mesa salarial. La audiencia quedó formalizada en el expediente “Ministerio de Educación y Derechos Humanos c/ Un.T.E.R. Paritaria salarial 2026”, y lleva la firma de la delegada de la Zona Valle Inferior de la Secretaría de Trabajo, Paula Rial .

convocatoria paritaria docente El encuentro tendrá lugar el viernes a las 11.

Desde el sindicato remarcaron que la nueva reunión no frena el plan de lucha votado por las bases y que, por el contrario, se inscribe en una estrategia de movilización permanente. En ese sentido, tanto la conducción provincial como la seccional Cipolletti convocaron a docentes y delegados a acompañar la audiencia frente a la Secretaría de Trabajo, apelando a los artículos 22 y 26 de la Resolución N°146/94, que habilitan la participación sindical durante instancias paritarias.

“Ante la necesidad política y sindical de seguir estando en las calles, visibilizando el conflicto y manifestando la urgencia de respuestas concretas por parte del Gobierno Provincial a las demandas de la docencia rionegrina, resulta imprescindible fortalecer la presencia y el protagonismo de nuestra organización sindical”, expresaron desde el gremio en un comunicado. También subrayaron la importancia de garantizar una participación activa “expresando unidad, organización y lucha”, y reafirmaron que “la defensa de nuestros derechos se construye colectivamente y en las calles”.

Unter congreso enero 2026 El congreso de Unter en San Antonio Oeste, había resuelto rechazar el ofrecimiento del gobierno provincial y convocar a paro. Gentileza

Un conflicto que sigue abierto

La convocatoria a esta nueva paritaria se da luego del Congreso provincial realizado en San Antonio Oeste, donde delegados de las 18 seccionales rechazaron por mayoría la oferta salarial presentada el 22 de enero. Allí se resolvió no iniciar el ciclo lectivo con normalidad y avanzar con un paro de 24 horas el 18 de febrero, además de adherir al paro nacional con movilizaciones regionales el día en que se trate la reforma laboral.

Entre las principales mociones votadas se destacan el reclamo de una recomposición real del salario, el rechazo a que los aumentos se calculen en base al IPC de Viedma y no al índice del INDEC, el pedido de elevar el salario testigo a $2.000.000 y la exigencia de que todas las propuestas sean remunerativas y bonificables. También se ratificó el reclamo del 80% de ubicación para las escuelas de la Zona Andina, la activación del Fondo de Huelga y la decisión de volver a movilizar a Viedma cuando se concrete la paritaria de febrero.

Desde la conducción gremial advirtieron que la propuesta oficial no contempla la recomposición pendiente correspondiente al año 2025 ni una recuperación efectiva del poder adquisitivo, por lo que consideran insuficiente cualquier esquema que se limite a acompañar la inflación sin saldar lo perdido.